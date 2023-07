﻿Hannovers Fußgängerzone wieder unter den Top 3 bundesweit

Hannover. Die Menschen sind nach der Pandemie in die Innenstadt zurückgekehrt. Hannovers Georgstraße platzierte sich in der Halbjahres-Passantenzählung des Unternehmens Hystreet auf Platz drei unter 250 Messpunkten in den großen deutschen Einkaufsstädten.

Hannover bei Hystreet-Passantenfrequenz wieder auf Platz 3

Spitzenreiter in der Auswertung aller Passantenbewegungen aus dem ersten Halbjahr 2023 war die Kaufingerstraße in München mit 12,87 Millionen Passantinnen und Passanten, gefolgt von der Frankfurter Zeil mit 11,8 Millionen. Hannovers Georgstraße platzierte sich mit 10,56 Millionen Flanierenden unter den Top drei, gefolgt von der Schildergasse in Köln mit 10,28 Millionen.

Damit scheint der teils negative Trend, der sich in den Jahren der Corona-Pandemie gezeigt hatte, weitgehend aufgehoben. „Wir sind froh, wieder da zu sein, wo wir herkommen“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft.

Scanner messen Bewegung in den Fußgängerzonen

Hystreet misst mithilfe automatischer Scanner jede Bewegung in den wichtigsten Einkaufsstraßen. Hannover ist technisch immer etwas im Nachteil, weil in der bestfrequentierten Innenstadtstraße, der Bahnhofstraße, ein nicht unerheblicher Teil der Passantenströme unterirdisch durch die Niki-Promenade läuft – dort aber ist kein Scanner installiert. Das soll sich in naher Zukunft durch Montage eines Zusatzscanners ändern.

Auch wenn die Zahlen bundesweit wieder nach oben zeigen: Ganz normal sind sie nicht. So hat es nach Angaben von Hystreet zwar im Mai einen zweiprozentigen Anstieg der Zahlen gegeben – der nahende Sommer aber sei vor Corona meist etwas stärker ausgefallen. Das könne zum einen an der unsicheren Weltlage mit dem Ukraine-Krieg sowie mit der Inflation und der damit einhergehenden Kaufzurückhaltung zusammenhängen, heißt es bei Hystreet. Und spätestens ab Juni habe wohl auch die Hitze dazu geführt, dass an einigen Tagen weniger Menschen in die Innenstädte gegangen seien. Zudem seien die Umsätze bundesweit nicht genauso gestiegen wie die Besuchszahlen.

„Schön, dass so viele Menschen wieder in die Stadt kommen“

Auch Prenzler bestätigt: „Der Frequenzanstieg bedeutet nicht im gleichen Maße eine Rückkehr zu früheren Umsätzen im Handel.“ Da spürten viele Händler noch Zurückhaltung. Insgesamt aber sei es „sehr schön, dass so viele Menschen wieder in die Stadt kommen“: Eine Innenstadt bietet „nur belebt von vielen Menschen ein echtes Gemeinschaftsgefühl“.

