﻿Patient Kinderklinik: Chronisch Kranke müssen warten

Hannover. Dass die Kinderkliniken nicht allein wegen der grassierenden starken Infektionswelle am Limit sind, ist mittlerweile auch in der Politik angekommen. Der Bundesgesundheitsminister gibt Geld und verspricht Reformen, in Hannover setzen sich Ministerium, Region und Kliniken zusammen. Professorin Gesine Hansen, ärztliche Leiterin der MHH-Kinderklinik, über kurz- und langfristige Voraussetzungen für Wege aus der Krise.

Frau Prof. Hansen, die Infektwelle ebbt nicht ab, die Notaufnahmen und Peripheriestationen sind durchgehend übervoll – wie kommt die MHH-Kinderklinik durch den Winter?

Die RSV-Welle ist in diesem Jahr drei- bis viermal zu hoch wie in den Vorjahren und nun folgt – viel früher als sonst – eine schwere Influenza-Welle. Eine solche Situation bringt die medizinische Versorgung für kranke Kinder, die schon seit langem extrem angespannt ist, an die Grenzen des Machbaren. Dies gilt insbesondere für die Notfall- und Intensivmedizin. Die jetzige Lage zeigt pointiert, wo die größten Probleme liegen. Wir brauchen dringend mehr gut qualifizierte Fachkräfte. Es ist gut, dass die Politik dieses Problem nun angeht. Wir sind zusammen mit der Bult in Gesprächen mit dem Regionspräsidenten, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Prof. Gesine Hansen, Ärztliche Direktorin Kinderklinik MHH. © Quelle: MHH

Wie könnten diese aussehen?

Ganz konkret bauen wir zurzeit mit Unterstützung der Region ein digitales Netzwerk der Niedersächsischen Kinderkliniken aus. Dies ermöglicht es jeder Kinderklinik, mit einem Klick eine schnelle Übersicht über die Klinik-Betten in Niedersachsen zu bekommen, die aktuell zur Verfügung stehen. Sehr solidarisch ist es, dass einige Pflegekräfte aus Erwachsenenkliniken mit Unterstützung des jeweiligen Trägers bereit sind, in der aktuell angespannten Lage in Kinderkliniken auszuhelfen. Dies ist zumindest der Plan. Die Umsetzung wird sicher nicht ganz einfach.

Ganz praktisch würde es auch sehr helfen, die Arbeit des Pflegepersonals und des ärztlichen Personals zu entbürokratisieren. Mindestens 30 Prozent der Arbeitszeit verbringen Pflege und Ärzte mit Dokumentations- und Organisationsaufgaben. Solche Aufgaben könnten zumindest teilweise auch durch anderes qualifiziertes Personal übernommen werden.

Welche Veränderungen braucht es längerfristig für ein funktionierendes System Kindermedizin?

Die Kinderkliniken sind in dem jetzigen Vergütungssystem nicht adäquat abgebildet, so dass es systembedingt zu einer Unterfinanzierung der Kindermedizin kommt. Darunter leidet die Kindermedizin seit 20 Jahren. Gerade die aktuelle Infektwelle, die in jedem Winter naturgemäß besonders Kinder trifft, zeigt, dass das Versorgungssystem in dem speziellen Bereich der Kindermedizin unbedingt stressresistenter werden muss, um die Sicherheit und Qualität der medizinischen Versorgung der Kinder in Zukunft zu garantieren. Die Krankenhausreform sieht einen strukturellen Wandel und eine intelligentere Ressourcenverteilung vor. Dies ist sicher ein sehr schwieriger Prozess, aber wenn wir mit den gleichen Mitteln eine bessere Versorgung erreichen möchten, müssen diese Mittel systematischer und strukturierter eingesetzt werden.

Sie versorgen an der MHH ja auch noch viele Kinder, die nicht unter akuten Infekten leiden. Was passiert mit ihnen?

Es kommen viele sehr schwer kranke Kinder und chronisch kranke Kinder zu uns, die einer aufwendigen Diagnostik und Therapie bedürfen. Dies sind etwa Kinder mit seltenen Erkrankungen, angeborenen Fehlbildungen, Kinder mit Organversagen, die eine Transplantation benötigen und viele andere. Wir versuchen alles, um diese Kinder trotz der akuten Infektionswelle weiterhin optimal zu versorgen und uns gleichzeitig um die akut erkrankten Kinder im Rahmen der RSV- und Influenzawelle zu kümmern. Dennoch bedeutet eine so massive Infektwelle natürlich, dass wir bei beschränkten Ressourcen viele geplante und auch sehr wichtige Untersuchungen und Operationen verschieben müssen.