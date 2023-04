﻿Feine französische Backkunst in Hannover: So feiert die Pâtisserie Elysée ihren 20. Geburtstag

Hannover. Der Anfang einer himmlischen Erfolgsgeschichte war eine Pleite: Im Sommer 2002 lernten sich Christina Hochheuser (56) und Serge Maranzana (51) beim Süßwarenhersteller Most in Sarstedt kennen – sie war Marketingexpertin, er Mâitre Pâtissier. Doch das Unternehmen meldete Insolvenz an. „Serge war noch in der Probezeit, ich musste den Laden mit abwickeln. Wir standen beide auf der Straße.“ Zeit für einen Neustart: Mit ihrer Patisserie Elysée brachten sie französische Feinbackkunst nach Hannover.

Bunte Macarons, fluffige Croissants, Moussetörtchen, Bûchettes und Petits Fours. „Es war eine neue Welt“, sagt Hochheuser aus heutiger Sicht. „Serge macht das mit großer Leidenschaft, er reißt die Menschen mit. Sein Beruf ist eine Berufung.“ Gelernt hatte er die Kunst im renommierten Maison Lenôtre in Paris, später im Berliner KaDeWe die Lenôtre-Abteilung geleitet.

Ein Café am Vahrenheider Markt war nicht geplant

150 verschiedene Leckereien kommen aus der Vahrenheider Backstube des Duos, in vier Filialen bringen sie die Herzen und Gaumen der Kundinnen und Kunden zum Schmelzen, 40 Menschen arbeiten im Team. Dabei war der Start durchaus holprig. Denn im Fokus der beiden Unternehmensgründer waren zunächst große Hotels und Restaurants wie Schweizerhof oder Maritim-Airport. „Das Café am Vahrenheider Markt war eigentlich nicht geplant“, erzählt Hochheuser. Die lange leer stehende Bäckerei hatten sie über eine Anzeige gefunden, der Vermieter wünschte sich auch Cafébetrieb.

Köstlich: Die Produkte aus der Backstube sind kleine Kunstwerke. © Quelle: Ilona Hottmann

Hochheuser war skeptisch, ob die feinen Backwaren in dem Stadtteil Fans finden würden. „Einige Kunden hatten gemutmaßt, dass wir in einem Jahr wieder weg sind. Außerdem war 2003 ein sehr heißer Sommer, unser Start war zäh.“ Die Vahrenheider Kunden wollten lieber Streuselkuchen – bis der NDR über die Pâtisserie als Geheimtipp berichtete. „Die Leute trauten sich.“ Und sind bis heute verliebt in die himmlische Backstube (die Übersetzung des Wortes „elysée“). An diesem Vormittag hat sich eine gesellige Runde Seniorinnen zum Kaffeeklatsch zusammengefunden, einige Paare frühstücken, auf der Terrasse genießen Gäste die Sonne.

2007 kam eine Filiale in der Joachimstraße dazu, 2012 das kleine Lokal am Engelbosteler Damm, seit 2016 betreiben Hochheuser und Maranzana noch eine Dependance am Großen Hillen (Kirchrode). „Die Filialen machen 60 Prozent unseres Umsatzes, das hat uns in der Corona-Zeit sehr geholfen“, sagt die 56-Jährige. Denn geschlossene Hotels ordern keine Croissants für das Frühstücksbüfett.

Hier muss alles stimmen: Konditormeister Serge Maranzana schnuppert an einem Baiser. © Quelle: Alexander Körner

Und auch wer lieber deftig speist, kommt in der Stadt nicht um Produkte der Pâtisserie herum: „Wir haben ein eigenes Rezept für Burger-Buns entwickelt. Die Basis ist ein feinporiger Briocheteig, der die Sauce im genau richtigen Maß aufnimmt.“ Startpunkt war die Kooperation mit The Harp am Schwarzen Bären, heute arbeiten viele Restaurants in der Stadt mit dem Burger-Brötchen. Und der Hype ist noch nicht vorbei. „Es geht weiter aufwärts. Wir haben auch oft Vorbestellungen von Privatkunden für Grillabende.“

Das himmlische Elysée-Törtchen

Doch das Aushängeschild sind natürlich das Elysée-Törtchen mit Mousse au Chocolat und Himbeerüberzug, die winzigen Tartelettes oder Croissants. „Mit echter Butter, langer Teigführung und kräftigerem Mehl, das wir aus Frankreich importieren“, wie Hochheuser betont. Ihr Büro grenzt an das Café, die Kaloriensünden sind stets in Reichweite. Die Geschäftsführerin seufzt: „Ich bin auch nach 20 Jahren noch eine Naschkatze.“

Das Jubiläum wird gefeiert: Am 5. und 6. April gibt es in allen Filialen 20 Prozent Rabatt auf alle Pralinen, bis 20. April kostet die Jubilé-Torte mit Erdbeerschaum 20 Euro.