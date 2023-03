﻿Paulina Czienskowski bei Ninia Binias in Hannover zu Gast

Zwischenmenschliche Begegnungen sind ihr Thema: Paulina Czienskowski befasst sich damit in ihren Texten.

Es geht in die zweite Runde: Am 9. März begrüßt Ninia Binias (39) in ihrer Veranstaltungsreihe „Ninia stellt vor ...“ die Berliner Schriftstellerin Paulina Czienskowski (34). Wir haben mit der 34-Jährigen über Schreiben, Mutterschaft und ihre Vorstellungen von Hannover gesprochen.

