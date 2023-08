Paypal-Masche erreicht Hannover: LKA warnt vor Betrugsanrufen

Hannover. Es klingelt, eine private Nummer erscheint am Smartphone-Bildschirm – und es meldet sich angeblich eine Computerstimme des Zahlungsdienstleisters Paypal. Wer in letzter Zeit einen solchen Anruf erhalten hat, ist sehr wahrscheinlich Opfer eines Betrugsversuchs geworden.

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen warnt vor den gefälschten Paypal-Anrufen, die immer mehr Menschen auch in Hannover treffen. Inzwischen habe es erste Geschädigte gegeben, die auf die Masche hereingefallen sind, schreibt das LKA.

„Wichtig ist, nicht auf die Anrufe zu reagieren“

Das Prinzip der Anrufe ist ähnlich, auch wenn sich die Details offenbar unterscheiden. Am Telefon meldet sich eine Computerstimme. Sie sagt: „Hallo, das ist Paypal. Sie haben gerade 799 Euro an Kollenrodt GmbH gesendet. Wenn Sie die Anschuldigungen abweisen wollen, drücken Sie die 1.“ So lautete zum Beispiel der Anruf an eine Hannoveranerin.

Das LKA betont, auf keinen Fall der Aufforderung nachzukommen: „Wichtig ist, nicht auf die Anrufe zu reagieren.“ Doch was wollen die Betrüger erreichen? Zuletzt sollen einige Betroffene die Taste 1 gedrückt haben, so die Ermittler. Danach habe ein Callcenter-Mitarbeiter das Gespräch in englischer Sprache mit indischem Akzent übernommen.

Betroffene sollen Software installieren

Dieser erzählt, dass die Zahlung nur mittels einer Bestätigung rückgängig gemacht werden kann. Die Betrugsopfer werden aufgefordert, die Fernwartungssoftware AnyDesk-Remote auf ihrem Smartphone zu installieren. Im Anschluss sollen die Geschädigten Guthabenkarten im Wert von mehreren 100 Euro erwerben. Dank der vorher installierten App können die Betrüger die Codes mitlesen.

Das LKA rät dazu, auf keinen Fall irgendeine Zahlentaste zu drücken. Es sollte zudem weder eine Software installiert, noch Guthabenkarten gekauft werden. Wer seine Paypal-Zahlungen zur Sicherheit dennoch prüfen wolle, der könne sich über die offizielle App oder Website des Dienstleisters in sein Konto einloggen und in seinen Ausgaben nachschauen. Die 799 Euro an Kollenrodt GmbH werden wahrscheinlich nicht dabei sein.

Wenn Sie bereits auf die Masche hereingefallen sein sollten, dann empfiehlt das LKA, „unverzüglich“ den offiziellen Paypal-Support zu kontaktieren. Anschließend sollten Betrugsopfer Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei stellen. Das ist auch online möglich.

