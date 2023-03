﻿Peek & Cloppenburg startet Insolvenz: Was heißt das für Hannover?

Überraschend hat das Modehaus Peek & Cloppenburg in Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren gestartet. Auf das hannoversche Haus hat das aber keine Auswirkungen: Es gehört zum wirtschaftlich getrennten Schwesterunternehmen aus Hamburg. Trotzdem sind in auch am Kröpcke Änderungen geplant.

Hannover. Die Nachricht hat am Freitag aufgeschreckt: Das Textilhaus Peek & Cloppenburg mit Zentrale in Düsseldorf ist in derart großen Liquiditätsschwierigkeiten, dass es sich in ein Schutzschirmverfahren gerettet hat. Der große Standort am Kröpcke in Hannover allerdings ist von dem Start des Insolvenzverfahrens nicht betroffen. Ganz im Gegenteil: Dort investiert der Eigentümer.

Das P&C-Haus im Zentrum Hannovers, 2017 nach Abriss und Neubau frisch eröffnet, gehört zum Hamburger Unternehmen Peek & Cloppenburg, das mit dem Düsseldorfer außer dem Namen nichts zu tun hat. 1911 wurden beide Firmen im Zuge einer Standort-Neugründung „juristisch und wirtschaftlich vollständig getrennt“, wie eine Sprecherin aus Hamburg bestätigt.

Der Hannover-Standort ist mit mehr als 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und mehr als 500 Modemarken die zweitgrößte Dependance der Hamburger: nach Hamburg, vor Dresden. Insgesamt hat P&C Hamburg 38 Standorte, davon 21 Geschäfte in Deutschland und ein Outletcenter in Peine. Hinzu kommen 16 Filialen im Ausland von Polen bis zur Schweiz, die aber unter dem Namen Van Graaf fungieren.

Hamburger Unternehmen investiert

Dem Hamburger Unternehmen mit etwa 4000 Beschäftigten gehe es wirtschaftlich gut, sagte die Sprecherin. Die Vorgänge bei der Düsseldorfer Namensschwester könne man nicht bewerten, man kenne sie auch nur aus den Medien. Im Hamburger Unternehmen aber sei von Krise nichts zu spüren: „Wir investieren.“ So sei in Hamburg-Osdorf gerade erst eine Damenmode-Premiumfläche eingerichtet worden, in Kürze folge der Umbau im Bremer Weserpark-Center. Am 2. Mai stehe eine Neueröffnung in Hannover an: Dort wird auf der ehemaligen Kindermodefläche im zweiten Obergeschoss eine Abteilung für Damenwäsche eröffnet.

Bei den Düsseldorfern (67 Filialen in Deutschland, 6800 Beschäftigte) soll sich durch die Corona-Krise ein dreistelliges Millionendefizit aufgehäuft haben. Die aktuelle Kaufzurückhaltung verschlechtere die Situation im Unternehmen. Jetzt sollen Gläubiger auf Forderungen verzichten. Geplant seien aber weder Filialschließungen noch Kündigungen, sagte ein Sprecher.