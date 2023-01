﻿Unfall auf der Linie 8 in Hannover-Döhren: Straßenbahn und Radfahrerin kollidieren

Unfall auf der Straßenbahnlinie 8 in Döhren: Kurzzeitig mussten die Fahrgäste auf Busse umsteigen (Symbolfoto).

Auf Höhe der Haltestelle „Peiner Straße“ in Döhren hat sich am Samstagmittag ein Unfall ereignet. Eine Straßenbahn und eine Fahrradfahrerin sind kollidiert. Die Frau ist verletzt, aber ansprechbar. Es kommt zu Verspätungen auf der Linie 8 in beide Richtungen.