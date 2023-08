﻿Perseiden: Astro-Fotograf Udo Harms bannt elf Sternschnuppen auf ein Foto

Hannover. In der ersten Nacht ging er leer aus, dafür war die zweite Sternennacht umso erfolgreicher: Amateur-Astrofotograf Udo Harms, zugleich Redakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), hat sich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag am Bruchsee in der Nähe von Alfeld auf die Lauer gelegt und versucht, Sternschnuppen abzulichten. Tatsächlich erwischte er mehrere der sogenannten Perseiden, Trümmer eines Kometen, und montierte sie zu einem Bild zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jedes Jahr kreuzen die Perseiden die Erdbahn, und zwar immer vom 12. auf den 13. August. Auch in der Nacht von Freitag auf Sonnabend waren schon ein paar Sternschnuppen zu sehen. Doch Foto-Glück hatte Harms nicht, weil es zu wolkig war. Mehr Erfolg hatte er in der darauffolgenden Nacht.

1200 Fotos – 28 Sternschnuppen erwischt

Harms brachte seine beiden Kameras zwischen 21.30 Uhr und 1 Uhr nachts in Position. Zwei Weitwinkel-Objektive – 40 und 20 Millimeter – schraubte er auf die Gehäuse, um somit einen möglichst großen Bereich des Himmels einzufangen. Mit einer langen Belichtungszeit hat er in den Nachtstunden insgesamt 1200 Bilder geschossen. „Dabei habe ich 28 Perseiden erwischt“, sagt Harms. Das klingt nach einer geringen Ausbeute, aber unter Astro-Fotografen gilt das als großer Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ganz selten sei es so, sagt Harms, dass mehrere Sternschnuppen gleichzeitig aufs Bild kommen. Auf zwei Fotos seien aber zwei Perseiden gleichzeitig zu sehen. Aus seinen Schnuppen-Bildern hat Harms am Ende für diese Zeitung ein Foto montiert, auf dem elf Perseiden gleichzeitig zu sehen sind. Zeitlich sind die Sternschnuppen aber versetzt über den Himmel gezogen.

Manche Perseiden schimmern rötlich

Ein bisschen stolz ist der Hobby-Astrofotograf, dass er eine rote Perseide erwischt hat. Üblicherweise leuchten die Sternschuppen grünlich. Ganz selten schimmern sie rot. Das habe damit zu tun, sagt Harms, dass bestimmte Moleküle beim Eintauchen in die Atmosphäre freigesetzt werden. Ein bisschen Glück gehört immer dazu, Sternschnuppen zu fotografieren. Harms berichtet, dass sich ein Kollege in derselben Nacht von ein Uhr bis drei Uhr am selben Ort auf die Lauer gelegt habe. „Er hat keine einzige Sternschnuppe erwischt“, sagt er.

Die Perseiden waren teilweise schon in der Nacht zu Samstag zu sehen. Am Kronsberg in Hannover hatten es sich viele Menschen mit Decken gemütlich gemacht, um das Himmelsspektakel zu beobachten.

HAZ