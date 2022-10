﻿Erixx: Regionalzüge zwischen Hannover Hauptbahnhof und Hildesheim fallen aus

Die Personalprobleme beim Regionalbahnbetreibers Erixx halten an. Zahlreiche Zugverbindungen zwischen Hannover Hauptbahnhof und Hildesheim fielen am Montag aus, auch am Mittwoch gibt es wieder Ausfälle. Reisende sollten sich vorab informieren, ob ihre Verbindung betroffen ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket