﻿Von Reinigung bis Einzelhandel: So reagieren die Branchen auf Personalmangel, Inflation und Energiepreise

Fehlende „Mitreisende“ bei Schaustellern auf dem Oktoberfest, hohe Gaspreise in Bädern und Saunen, Personalnot im Einzelhandel: Die multiplen Krisen schlagen in immer mehr Branchen durch. Wie reagieren Betriebe und Händler verschiedener Branchen? Ein Überblick.

Hannover. Personalmangel, Inflation und steigende Energiekosten betreffen zahlreiche Branchen. Der Umgang mit den hohen Kosten und den fehlenden Bewerberinnen und Bewerbern ist jedoch verschieden. Ein Überblick über die Maßnahmen von Betrieben aus Hannover.

Gastronomie: Einige Restaurants haben bereits ihre Öffnungstage reduziert. Dazu zählen etwa das Plümecke in der List, das 11A am Küchengarten und das HCC Parkrestaurant im Zooviertel. Die Gründe sind ähnlich: Es mangelt vor allem an Angestellten.