﻿Personalmangel: Ukrainische Pflegekräfte unterstützen in Hannover

„GER many are one“ zeigt die vielen Gesichter des deutschen Spitzensports

„GER many are one“ heißt das Buch von Fotograf Micha Neugebauer und Autor Wolf Schmidt. Die Porträts von deutschen Spitzensportlern mit internationalen Wurzeln sind jetzt erstmals in Hannover zu sehen – in den neuen Hainhölzer Höfen.