Die Einigung im Tarifstreit wird vom Personalrat der Stadt Hannover mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einerseits bleibe die Stadt von wochenlangen Streiks verschont, andererseits liege das Ergebnis „knapp unterhalb der Schmerzgrenze“.

Hannover. Still stehende Üstra-Busse und Bahnen, liegen gebliebener Müll und geschlossene Kitas – davon wird Hannover erst einmal weitgehend verschont bleiben (allerdings sind Mitarbeitende der Regiobus, für die ein anderer Tarifvertrag gilt, für Mittwoch zu einem eintägigen Ausstand aufgerufen). Mit der Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind Streiks in diesem Geltungsbereich vom Tisch. Das freut auch den Personalrat der Stadt Hannover. „Wir sind froh, dass wir keine langen Arbeitskämpfe haben werden“, sagt Thomas Schremmer, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der Stadt. Jedoch spart er nicht mit Kritik am Tarifergebnis. „Die Einigung liegt knapp unter der Schmerzgrenze“, findet Schremmer.