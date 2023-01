﻿Personalrat der Stadt Hannover schlägt Alarm: Überlastung in Ämtern spitzt sich zu

Der Fachkräftemange macht der Stadt Hannover schwer zu schaffen, vor allem im Jugend- und Sozialamt sowie in der Ausländerbehörde klagen Mitarbeiter über Überlastungen. Der städtische Personalrat fordert jetzt, beim Gewinn von neuem Personal alle ausgetretenen Pfade zu verlassen.

Viel zu tun: In der Ausländerbehörde müssen sich die Beschäftigten um immer mehr Geflüchtete kümmern.

Hannover. Hannovers Jugendamt muss ein Straßenkinder-Projekt für viele Wochen schließen, weil es an Personal mangelt. In der Elterngeldstelle stapeln sich Anträge, sodass Bürger monatelang auf ihr Geld warten. Und die Ausländerbehörde muss sich um immer mehr Geflüchtete kümmern. Hannovers Ämter sind in vielen Bereichen überlastet, weil etliche Stellen nicht besetzt sind.

Jetzt schlägt der Personalrat der Stadt Alarm und fordert, bei der Personalgewinnung neue Wege zu beschreiten. „Wir müssen die formalistische Ebene verlassen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten, aber auch um neue Kräfte zu gewinnen“, sagt der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats Thomas Schremmer.

13 bis 15 Prozent der Stellen vakant

Nach Angaben des Personalrats herrscht akuter Fachkräftemangel im Fachbereich Öffentliche Ordnung, wozu auch die Ausländerbehörde zählt, sowie in den Bereichen Soziales und Jugend/Familie. Dort seien zwischen 13 und 15 Prozent der Stellen vakant.

„Die Belastung in diesen Bereichen ist sehr hoch“, sagt Schremmer. Häufig meldeten sich Mitarbeiter bei Personalvertretern und beklagten, dass sie ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden könnten. „Die Kolleginnen und Kollegen identifizieren sich mit ihrer Arbeit und wollen den Menschen helfen, aber sie schaffen es kaum noch. Das ist sehr frustrierend“, berichtet Schremmer. Im kommenden Jahr dürfe es so nicht weitergehen. „Wir brauchen frischen Wind bei der Personalgewinnung“, fordert der Personalratschef.

Stadt will Personalgewinnung verbessern

Ein Lüftchen weht bereits durch die Amtsstuben. Der neue städtische Personalchef Matthias Görn, seit Juli im Amt, hat dafür gesorgt, dass sich die Stadt stärker für Quereinsteiger öffnet und für viele Jobs nicht mehr eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung voraussetzt. Görn verspricht, seine Reformen fortzusetzen und hat dafür auch Rückendeckung von der Rathausspitze. „Wir haben unser Personalmanagement neu aufgestellt. Weitere Schritte werden folgen“, sagt er. So soll die Stadt viel aktiver als bisher auf mögliche Nachwuchskräfte zugehen, etwa an den Fachhochschulen und Universitäten.

Personalrat fordert mehr Freizeitausgleich

Aus Sicht des Personalrats gibt es mehrere Stellschrauben, an denen die Stadt drehen könnte, um die Arbeit in der Verwaltung attraktiver zu machen und Fachkräfte zu gewinnen. „Innerhalb des tariflichen und rechtlichen Rahmens könnte die Stadt mehr Freizeitausgleich gewähren“, sagt Schremmer. So räume die Stadt Düsseldorf ihren Mitarbeitern zwei zusätzliche Urlaubstage ein.

Wenn Anfang kommenden Jahres die nächsten Tarifverhandlungen für Beschäftigte in Kommunen anstehen, müssten sich auch die Arbeitgeber bewegen und mehr Spielraum bei Gehaltszahlungen einräumen, findet Schremmer. Er glaubt, dass harte Verhandlungen anstehen, weil die kommunalen Haushalte tief im Minus stecken, aber die Gewerkschaften angesichts hoher Inflation auf Lohnanstiege bestehen werden.