Der von Schauspielerin Uschi Glas gegründete Verein „Brotzeit“ spendiert Schülerinnen und Schülern kostenlose Mahlzeiten. Als erste Schule in Hannover dürfen die 290 Kinder Pestalozzi-Grundschule in Hannover-Misburg kostenlos frühstücken.

Hannover. Müsli, Brot mit Wurst, Käse oder Marmelade und Tee oder Kakao: Am Donnerstag konnten sich Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Grundschule in Misburg morgens so richtig satt essen – und das komplett kostenlos. Der von Schauspielerin Uschi Glas gegründete Verein „Brotzeit“ nimmt die hannoversche Grundschule als Erste in der Region in ihr Programm auf und bietet ab sofort täglich von 7.10 bis 7.50 Frühstück an.