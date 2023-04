﻿Open Air auf der Gilde Parkbühne: Peter Fox kommt im Sommer nach Hannover

Hannover. Fans von Peter Fox kommen derzeit definitiv auf ihre Kosten: Nachdem der Musiker am Donnerstag beinahe beiläufig, aber völlig überraschend sein neues Album „Love Songs“ angekündigt hatte, erfreute er seine Anhängerinnen und Anhänger am Freitag mit der Nachricht, dass er in dieser Open-Air-Saison 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben wird.

Auch Hannover steht bei der „Live 2023 – Future Is Now“-Tour auf der Liste. Hier ist der 51-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Pierre Baigory heißt, am Donnerstag, 8. Juni, zu Gast. Ort des Geschehens ist ab 20 Uhr die Gilde-Parkbühne, Einlass ist ab 18 Uhr. Es ist die einzige Show in Norddeutschland.

Auf der Gilde-Parkbühne: Peter Fox tritt in Hannover auf

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es ab 62,25 Euro inklusive Gebühren auch im HAZ/NP-Ticketshop.

Im vergangenen Jahr hatte Peter Fox, der einer der beiden Frontmänner der Band Seeed ist, sein Comeback als Solo-Sänger gegeben – 15 Jahre nach seinem Erfolgsalbum „Stadtaffe“. Mit der Single „Zukunft Pink“ war er wochenlang auf Platz eins der Charts.