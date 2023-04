﻿Open Air auf der Gilde Parkbühne: Peter Fox kommt im Sommer nach Hannover

Für die Fans von Peter Fox ist die „Zukunft pink“: Der Musiker hat nicht nur ein neues Album angekündigt, sondern geht im Sommer auch auf Open-Air-Tour. Eine Station ist Hannover, wo er auf der Gilde-Parkbühne auftreten wird. Der Vorverkauf hat begonnen.

Hannover. Fans von Peter Fox kommen derzeit definitiv auf ihre Kosten: Nachdem der Musiker am Donnerstag beinahe beiläufig, aber völlig überraschend sein neues Album „Love Songs“ angekündigt hatte, erfreute er seine Anhängerinnen und Anhänger am Freitag mit der Nachricht, dass er in dieser Open-Air-Saison 15 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben wird.