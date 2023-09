Wird’s seine Abschiedstournee? Peter Maffay kommt im Sommer 2024 wieder nach Hannover

Hannover. Der Konzert-Sommer 2024 in Hannover ist um einen Höhepunkt reicher: Peter Maffay kommt. Die mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern („Und es war Sommer“, „Über sieben Brücken“) sehr erfolgreiche Poplegende geht auf große Tour – und eine seiner zehn Stationen in Deutschland ist am Sonnabend, 22. Juni, Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2024 werde ein ganz besonderes Jahr, schreibt der 74-Jährige auf seiner Website. Am Donnerstag, 21. September, werde er die „Katze aus dem Sack“ lassen und Neuigkeiten mitteilen. Ziemlich sicher wird er seine Tournee bekannt geben, womöglich seine Abschiedstournee. Allerdings hat der Ticketanbieter eventim.de bereits die Tourdaten veröffentlicht.

Peter Maffay kommt im Sommer 2024 nach Hannover

Seinen letzten Auftritt in Hannover hatte Maffay, der mit bürgerlichem Namen Peter Alexander Makkay heißt, vor ziemlich genau einem Jahr in der ZAG-Arena, in der er 10.000 Fans begeisterte. Wo der gebürtige Rumäne im kommenden Sommer auftritt, ist noch nicht bekannt. Es spricht aber vieles für die Heinz-von-Heiden-Arena, in der sonst die Fußballer von Hannover 96 um Punkte spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wie der Kölner Express schreibt, findet Maffays Auftritt in Köln im Rhein-Energie-Stadion statt. Und: Am Freitag, 21. Juni, tritt Roland Kaiser in der Heinz-von-Heiden-Arena auf. Womöglich können beide Sänger also die gleiche Bühne nutzen – ohne umfangreiche Umbaumaßnahmen.

HAZ