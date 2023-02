﻿„Wir finden nicht, dass es zu spät ist“: Ausschuss beschäftigt sich mit einer Petition gegen den Südschnellweg-Ausbau

Stoppt der Landtag die Verbreiterung und Erhöhung des Südschnellwegs in der Leinemasch in Hannover? Am Mittwoch hat sich der Petitionsausschuss mit einer Eingabe beschäftigt, die von fast 8000 Menschen unterzeichnet worden war. Der Ausgang ist noch ungewiss.

Hannover. Vor der Tür wurde lautstark demonstriert, innen um Argumente gerungen: Am Mittwoch hat sich der Petitionsausschuss des Niedersächsischen Landtags mit der Eingabe von Rechtsanwalt Helmut Bärsch gegen die Verbreiterung und Erhöhung des Südschnellwegs in der Leinemasch beschäftigt. Das Gremium fällte zunächst noch keine Entscheidung, zeigte mit mehr als einem Dutzend Fragen an Vertreter von Protest und Regierung aber ernsthaftes Interesse.

Bärsch vertritt einige der Ausbaugegner auch vor Gericht, wo allerdings alle Eilverfahren scheiterten. Nur eines läuft noch im Hauptsacheverfahren weiter. Der Anwalt arbeitet im Runden Tisch von Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit, in dem Experten mit der Prüfung strittiger Fragen beauftragt werden. Seine Petition aber hat ein anderes Ziel: Der Landtag soll der ausführenden Straßenbaubehörde eine Neuplanung verordnen. „Nur die Politik“ könne den Ämtern, die durchaus Ermessensspielraum hätten, „noch Einhalt gebieten und bitten, den Westabschnitt klimagerecht umzuplanen“, argumentiert Bärsch.

Petition eingereicht: Rechtsanwalt Helmut Bärsch bei der Anhörung zur Petition gegen die starke Verbreiterung und Erhöhung des Südschnellwegs in der Leinemasch. © Quelle: Conrad von Meding

5000 Unterschriften waren im vergangenen Herbst für die Annahme seiner Petition nötig, 7905 Menschen unterstützten am Ende das Anliegen. Und auch wenn die ersten Abschnitte bereits gerodet sind und die Arbeiten für den Tunnelbau vergeben sind, stellte die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Claudia Schüßler (SPD) aus Seelze, klar: „Wir finden nicht, dass es zu spät ist.“

Ist der Hochwasserschutz nur vorgeschoben?

Anwalt Bärsch hatte sich die Ingenieure Helmut Hesse und Wolfgang Heuer sowie die Naturschützerin Anne Piquardt zur Seite geholt. Gemeinsam führten sie aus, dass aus ihrer Sicht juristisch eine Trennung des Verfahrens möglich sei, sodass zwar der Tunnel wie geplant gebaut, der Westabschnitt der Trasse in der Leinemasch aber nicht stark vergrößert werde. Technisch wiederum sei es möglich, nur die Brücken in der Masch zu erneuern, aber den Damm weder zu erhöhen noch stark zu verbreitern. Und schließlich sei auch das Argument nicht nachvollziehbar, dass der Schnellweg aus Hochwasserschutzgründen höhergelegt werden müsse – selbst beim sogenannten Hundertjährigen Hochwasser berühre der Wasserspiegel nicht die Brückenunterkanten, heißt es von den Gegnern.

Lautstarker Protest: Das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs und die Initiative „Leinemasch bleibt“ demonstrieren vor dem Portal der Marktkirche gegenüber dem von-Cölln-Haus, in dem der Petitionsausschuss des Niedersächsischen Landtags tagt. © Quelle: Conrad von Meding

Die Landtagsabgeordneten Annette Schütz (SPD) und Christian Frölich (CDU) wollten wissen, ob sich mit der Arbeit des Runden Tisches von Minister Lies die Petition erledigt haben könnte. Das wollte Bärsch naturgemäß nicht kommentieren, denn noch weiß niemand, welche Ergebnisse die Runde im März haben wird. Veronika Bode (CDU) wollte wissen, ob die Landesregierung einen Plan B habe für den Fall, dass es keine Ergebnisse gäbe, obwohl die Haltbarkeit der Brücken ablaufe. Eric Oehlmann, Präsident der Landesstraßenbaubehörde, versprach: „Natürlich werden wir Sorge dafür tragen, dass die Infrastruktur zur Verfügung steht.“ Die Vorbereitung für den Bau der ersten Ersatzbrücke habe begonnen.

Ausgang der Petition ist noch offen

Nach mehr als einstündiger Anhörung vertagte der Ausschuss eine Beratung über das weitere Vorgehen. Bei der Vorsitzenden Schüßler klang an, dass man vielleicht zunächst das Ergebnis des Runden Tisches abwarten wolle, bevor man entscheide, ob die Petition an den Landtag weitergereicht werde. Wenn das passiert, müsste dieser in öffentlicher Sitzung über das Für und Wider des Schnellwegausbaus debattieren.