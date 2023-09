﻿Hannovers Südschnellweg wird kein Thema für den Landtag

Kostenfrei bis 18:20 Uhr lesen

Landgericht Hannover

Eine Fahrt zu McDonalds, ein unbekannter Freund und ein Messer neben dem Opfer – von all dem berichtete am Mittwoch überraschend ein Zeuge im Prozess um die tödlichen Schüsse an der Haltestelle Fiedelerstraße. Damit stützte er im Landgericht Hannover die Version des Angeklagten, in Notwehr gehandelt zu haben.