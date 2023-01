﻿Hunderte Euro: Häftlinge in Hannover sammeln für sterbenskranke Kinder

Es ist eine kleine Erfolgsgeschichte: Die Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Hannover haben innerhalb weniger Wochen Hunderte Euro für sterbenskranke Kinder an der MHH gesammelt – nur mit Pfandflaschen. Die Idee hatte Insasse Alexander A., die Gefängnisleitung war sofort begeistert.

Hannover. Es ist ein Abend im Herbst, der 39-Jährige sitzt allein in seiner Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover. „Nach Einschluss hast du viele Gedanken“, sagt Alexander A., „du grübelst“. Beim Blick in den Hof entdeckt er zahllose Pfandflaschen. „Das habe ich im Kopf dann irgendwie verknüpft.“ Eine Idee ist geboren, die es so noch nie gab im Gefängnis der Landeshauptstadt: Leergut sammeln und das Geld spenden. An die Palliativstation der Medizinischen Hochschule (MHH) für sterbenskranke Kinder. Aus dem anfänglichen Geistesblitz ist eine Erfolgsgeschichte geworden.