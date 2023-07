﻿Nach 22 Jahren Kooperation: Messe Pferd & Jagd in diesem Jahr ohne die Landesjägerschaft

Kostenfrei bis 12:52 Uhr lesen

Bei Verstoß: Gelbe Karte

Zum Auftakt mehrerer Kontrollaktionen in der Region Hannover hat die Polizei am Mittwoch an der Hannoverschen Straße in Barsinghausen die Einhaltung des Seitenabstandes beim Überholen von Radfahrenden überwacht. Knapp ein Drittel der Autofahrer hielt den Mindestabstand von 1,50 Metern nicht ein.