﻿Tipps und Events: Das ist an Pfingsten in Hannover los

Hannover. Mühlenfest, Bierfest und Christopher Street Day – die Pfingsttage können Menschen in Hannover vielseitig gestalten. Vom 27. bis zum 29. Mai ist einiges los. Wir haben ein paar Tipps zusammengefasst, wie und wo man das verlängerte Wochenende verbringen kann.

25.000 Besucher beim Christopher Street Day erwartet

Auch in diesem Jahr fällt der Christopher Street Day (CSD) wieder auf das Pfingstwochenende. Am 27. und 28. Mai demonstrieren Tausende für Demokratie und Menschenrechte. Die Veranstaltung beginnt am Pfingstsonnabend um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Opernplatz. Anschließend beginnt eine große Demonstration. Zeitgleich findet auf dem Opernplatz an beiden Tagen ein Straßenfest mit Programm auf drei Bühnen, Infoständen und Gastronomie statt.

Zentrale Forderungen: mehr Selbstbestimmung für Transmenschen, ein besserer Schutz geflüchteter Menschen, Schutz vor Gewalt und rechtliche Reformen zur Gleichstellung von Regenbogenfamilien.

Christopher Street Day: 25.000 Demonstrierende erwartet. © Quelle: Heiko Randermann (Archiv)

Bierfest: Gäste können mehr als 100 Biersorten kosten

Rund um die Marktkirche in der Altstadt findet vom 26. bis 28. Mai wieder das traditionelle Bierfest statt. Der Hanns-Lilje-Platz verwandelt sich in ein Paradies für Biertrinker: Sie können an zahlreichen Ständen mehr als 100 verschiedene Biersorten aus aller Welt probieren. Dabei ist alles von süßen, fruchtigen Bieren bis hin zu herben, würzigen Sorten. Es gibt traditionell gebraute Biere wie auch moderne Craft-Biere. Auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Liveshows ist geplant.

Am Freitag, 26. Mai, können Bierfans sich von 17 bis 0 Uhr auf das Fest freuen. Am Sonnabend beginnt der Spaß bereits um 14 Uhr – und endet gegen Mitternacht. Zum Abschluss am Sonntag können sich Gäste von 12 bis 23 Uhr durch die Biersorten trinken.

Bierfest Hannover: In der Altstadt können Besuchende über 100 Biersorten testen. © Quelle: privat

Deutscher Mühlentag: Mühlenfest am Gehrdener Berg

Pfingstmontag ist der Deutsche Mühlentag – der wird natürlich auch in Hannovers Region gebührend gefeiert. Am Gehrdener Berg rund um die Struckmeyersche Mühle feiern Besuchende ein Mühlenfest mit Rahmenprogramm. Von 12 bis 18 Uhr gibt es verschiedenes Programm. Kinder können die Tiere im Damwildgehege füttern. Außerdem gibt es Gewinnspiele für Jung und Alt und Produkte aus dem Hofladen von Landwirt Uwe Hundertmark. Für Musik sorgt Isabelle Gebhardt aus Hannover.

Gartenfestival Herrenhausen: Tipps für den eigenen Garten

Klönen, stöbern, austauschen: Beim Gartenfestival im Georgengarten dreht sich alles um Gärten. Vom 26. bis 29. Mai öffnet es die Tore. Die Experten geben an über 140 Ständen Gestaltungs- und Pflegetipps für den eigenen Garten. Außerdem verkaufen sie Blumen, Gartenmöbel und zahlreiche Accessoires aus Ton, Stein und Holz. Von Freitag bis Sonntag findet das Festival von 10 bis 19 Uhr statt. Am Pfingstmontag geht es von 9 bis 18 Uhr. Tickets gibts im Vorverkauf und an den Tageskassen für 12 Euro für Erwachsene, ermäßigt 9 Euro. Jugendliche bis 17 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Gartenmöbel, Pflegetipps und Deko: Beim Gartenfestival Herrenhausen geht’s an die Pflanze. © Quelle: Evergreen GmbH (Archiv)

Drachenfestival: Wenn Drachen um die Wette schwimmen

Beim Drachenbootfestival vom 27. bis zum 29. Mai können Besuchende Mannschaften beim Um-die-Wette-Paddeln zusehen. Das Festival gipfelt in einer Party mit Livemusik am Sonnabend um 20 Uhr. Die Veranstaltung startet jeweils um 9 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag dauert das reguläre Rennen bis 18 Uhr. Am Pfingstmontag geht das Event noch bis 13 Uhr und endet mit der Siegerehrung.

Kulturprogramm der Kunstfestspiele Herrenhausen

Noch bis zum 29. Mai sind die Kunstfestspiele in Herrenhausen. Unter anderem ist das Stück „All right. Good night“ am 26. und am 27. Mai jeweils ab 19.30 Uhr in der DHC-Halle zu sehen. Tickets gibt’s ab 18 Euro. Außerdem gibt Bia Ferreira, Aktivistin für Antirassismus und die LGBTIQ+ Community, ein Konzert am 27. Mai um 21 Uhr in der Galerie Herrenhausen. Ihr frisch erschienenes Doppelalbum ‚Faminta‘ ist musikalisch beeinflusst durch afro-diasporische Genres wie Afrobeat, Blues und Samba. Das Konzert kostet 8 Euro. Tickets für die Veranstaltungen gibts unter www.eventim.de

