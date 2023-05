﻿Open-Air-Feste, Gospel und Posaunen: So feiern Hannovers Kirchen Pfingsten

Gospel, internationale Chöre und Open-Air-Events: Hannovers Kirchengemeinden feiern Pfingsten mit zahlreichen außergewöhnlichen Gottesdiensten. Wir stellen einige der wichtigsten vor.

Hannover. Pfingsten feiern Gläubige in aller Welt als „Geburtstag der Kirche“. Allein im evangelischen Stadtkirchenverband Hannover gibt es mehr als 80 Gottesdienste – und viele davon sind besonders gestaltet. So gibt es am Pfingstsonntag um 11 Uhr im Garten der Misburger Trinitatiskirche einen Gottesdienst mit Posaunenchor. Mehrere Gemeinden feiern um 11 Uhr ein Tauffest in St. Johannes in Davenstedt. Einen internationalen Gottesdienst feiern katholische Einrichtungen verschiedener Nationalität um 11 Uhr in St. Maria (Marschnerstraße 34), danach gibt es ein buntes Fest.