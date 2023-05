﻿Prognose: So wird das Wetter zu Pfingsten in Hannover

Das lange Pfingstwochenende steht an. Die drei freien Tage von Sonnabend bis Montag werden viele wieder für Ausflüge und ähnliche Aktivitäten nutzen. Doch wie wird eigentlich das Wetter in der Region Hannover? Der Deutsche Wetterdienst wagt einen Ausblick.

Hannover. Der Mai hält das nächste lange Wochenende bereit: Pfingsten steht vor der Tür, durch den Feiertag am Montag, 29. Mai, viel Zeit für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Doch wie wird eigentlich das Wetter? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt nun einen ersten Ausblick, was die Menschen in der Region Hannover in den kommenden Tagen erwarten können.