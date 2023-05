﻿Hannover: Müllabfuhrtermine verschieben sich um einen Tag

Kostenfrei bis 09:30 Uhr lesen

Pfingsten

Geänderte Abfuhrzeiten: Wegen des Feiertages wird am Montag, 29. Mai, kein Müll abgeholt.

An Pfingsten verschieben sich die Termine für die Abfall- und Wertstoffabholungen in der Region um einen Tag. Am Pfingstmontag, 29. Mai, werden keine Rest- und Bioabfälle, Leichtverpackungen oder Papier abgeholt.