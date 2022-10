﻿„Toll für Menschen und Insekten“: 50 freiwillige Helfer setzen in der hannoverschen City Blumenzwiebeln für Frühblüher ein

Hannover soll im Frühjahr wieder in allen Farben leuchten. Deshalb hat der Fachbereich Umwelt dazu aufgerufen, Blumenzwiebeln einzusetzen. Mehr als 50 Menschen haben am Donnerstag dabei geholfen. Die Aktion kam so gut an, dass sie wiederholt werden soll.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket