﻿Pflege im Krankenhaus in Hannover: „Toller Beruf, aber Bedingungen stimmen nicht“

Hannover. „Eigentlich kann es so nicht weitergehen“, sagt Ulrike Bourehil. Die lang gediente Krankenschwester vom Kinderkrankenhaus Auf der Bult in Hannover ist am Mittwoch zur Demo der Krankenhausgesellschaft gekommen. Eigentlich wollte die ganze Frühschicht der Station auf den Opernplatz in Hannover mitkommen. „Aber die anderen sieben Kolleginnen sind noch bei der Arbeit“, berichtet sie. Zum eigentlichen Feierabend nicht fertig sein, das ist Alltag in der Krankenpflege. Und es ist nicht das einzige Problem der Pflegekräfte in den Kliniken, sagt die Kinderkrankenschwester.

„Bei den Krankenhäusern wird gespart und gespart“, sagt Kollegin Christiane Langer. „Wenn wir nicht so viel sparen würden, ginge es allen besser, uns und den Patientinnen und Patienten.“ Und um dagegen zu protestieren, sind sie zur Demo gekommen. Schon seit Jahren ist der Alltag im Krankenhaus von Hektik, Stress und Eile bestimmt. Weil es nicht ausreichend Pflegekräfte gibt, sind Betten stillgelegt, aber die Zahl der Patientinnen und Patienten ist nicht gesunken. „Und so muss alles schneller gehen.“ Schnellere Diagnose, EKG, Radiologie, schnelle Behandlung, damit das Bett wieder schnell frei wird, berichtet Bourehil. Denn der nächste Patient wartet schon.

Mit Geduld: Die jungen Patienten im Kinderkrankenhaus Auf der Bult brauchen besonders viel Aufmerksamkeit. © Quelle: Holger Hollemann, dpa

„Diese Hektik überträgt sich natürlich auf die Patientinnen und Patienten“, erzählt die erfahrene Kinderkrankenschwester. Um gesund zu werden, benötige man Ruhe. „Aber die Ruhe bekommen die Patienten im Krankenhaus heute nicht mehr.“

„Viele reduzieren ihre Arbeitszeit“

„Und dann die Dokumentation“, sagt Kinderkrankenschwester Anja Severloh, auch sie arbeitet im Kinderkrankenhaus. Den Kliniken werde von den Krankenkassen einfach nicht mehr vertraut, sagt sie. „Deshalb muss jede Kleinigkeit dokumentiert werden“, sagt die 57-Jährige. Und das geht natürlich auch zulasten der Zeit, die sie viel lieber für die jungen Patientinnen und Patienten hätte.

Kein Wunder, dass deshalb viele Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitszeit reduzieren, auch wenn das mit Einkommenseinbußen verbunden ist. Und immer mehr gäben den Beruf ganz auf und suchten sich etwas anderes. Es sei nicht nur der Stress auf der Station, sagt Bourehil. Oft fehle einfach die Erholung. Denn an freien Tagen käme häufig die Bitte, für erkrankte Kolleginnen kurzfristig einzuspringen. „Auch wenn ich dann Nein sage, musste ich am freien Tag wieder an die Arbeit denken“, berichtet die 60-Jährige.

Dienst am freien Tag

„Mein letzter Dienst war an einem eigentlich freien Tag“, sagt Langer. Das sei inzwischen Normalität. „Ich bin für eine kranke Kollegin eingesprungen, weil auf der Station alle Betten voll waren.“

Ein toller Beruf: Kinderkrankenschwester Christiane Langer wusste bereits früh, dass sie diesen Beruf ergreifen wollte. © Quelle: Jonas Dengler

Das alles hat eine weitere dramatische Folge: Nur noch wenig junge Leute wollen in den Beruf. „Das ist einfach abschreckend für die jungen Menschen“, meint Severloh. Dazu kommt die Ausbildung, die jetzt für alle Pflegeberufe gleich ist. Die jungen Leute, die ans Kinderkrankenhaus Auf der Bult wollen, müssten dann zum Beispiel drei Monate im Altenheim arbeiten. „In dieser Zeit könnten so doch viel besser in der Kindermedizin lernen“, sagt Langer. „Dann kommen sie zu uns, und trauen sich nicht so viel zu, wie frühere Jahrgänge.“ Und der Aufwand bei der Einarbeitung sei deutlich höher, berichtet die 62-Jährige.

Langer wusste schon als Elfjährige, dass sie Kinderkrankenschwester werden wollte. „Es ist ein toller Beruf, der trotz aller Probleme sehr viel Spaß macht.“ Vor allem, weil man so viel Dank von den Kindern und deren Eltern erhalte. „Nur die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“

