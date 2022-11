﻿Pflegebonus: Mitarbeiter klagen über ungerechte Verteilung – einige gehen sogar leer aus

Weniger Prämie für den gleichen Einsatz? Mitarbeiter in der Pflege beschweren sich über Ungerechtigkeiten bei der Einstufung für den Pflegebonus – die Psychiatrien gehen komplett leer aus.

Hannover. Ab 18. November soll der im Juni beschlossene Pflegebonus an Pflegekräfte ausgezahlt werden. Eine Milliarde Euro hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach dafür zurückgelegt – 500 Millionen für die Pflegekräfte in den 837 Krankenhäusern, 500 Millionen für die ambulante und stationäre Altenpflege. Die Anerkennung für die besonderen Leistungen von Pflegekräften während der Corona-Pandemie kommt allerdings nicht bei allen gut an – buchstäblich.