﻿Was tun, wenn das Pflegeheim die Insolvenz anmeldet?

Hannover. Mit der bundesweit agierenden Firma Aquis Care/Lares GmbH hat erneut ein privater Pflegeheimbetreiber Insolvenz angemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Läuft der Betrieb in den Heimen von Aquis Care weiter?

Der Insolvenzverwalter versichert, dass sein Ziel darin bestehe, den Betrieb in Zukunft aufrecht zu erhalten. Das betrifft auch das Pflegeheim in Hannover, die Seniorenpension H. Keppler in Ricklingen.

Falls ein Heim tatsächlich schließt: Wie schnell finden Angehörige einen neuen Platz?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Es hängt zum Beispiel davon ab, ob die Betroffenen eine besondere pflegerische Betreuung benötigen, die eine Unterbringung in einer spezialisierten Einrichtung erforderlich macht. Oder ob es besondere Wünsche hinsichtlich der Angebote im neuen Heim oder der Nähe zu Angehörigen gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer ist für die Suche zuständig?

Sollte ein Heim schließen, ist es Sache des Trägers, eine Kündigung auszusprechen. Der Träger ist verpflichtet, den Bewohnenden eine passende Anschlussversorgung zu ermöglichen.





Lesen Sie auch

Können Pflegebedürftige bei einer Insolvenz selbst kurzfristig kündigen? Und falls ja: Wie schnell?

Bei einer Insolvenz oder einer Schließung gilt meist ein Sonderkündigungsrecht, das eine kurzfristige Kündigung des Heimvertrages auch seitens der Bewohner ermöglicht. In der Regel stimmt der Träger einem sofortigen Auszug zu, wenn eine angemessene Versorgung im Sinne des pflegebedürftigen Menschen gefunden ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann kommt die Heimaufsicht ins Spiel?

Wenn eine Insolvenz ansteht oder ein Betreiber den Betrieb eines Heims ganz oder teilweise einstellen will, muss er dies der Heimaufsichtsbehörde unverzüglich anzeigen. Dabei muss der Betreiber die geplante ordnungsgemäße Abwicklung der Vertragsverhältnisse mit den Bewohnerinnen und Bewohnern darlegen und auf Verlangen nachweisen, dass er sich um eine andere Unterkunft und Betreuung für die Pflegebedürftigen kümmert.

Was ist die Aufgabe der Heimaufsicht?

Die Heimaufsichtsbehörde ist in diesen Fällen dafür zuständig, die Schließung und eine sozialverträgliche Abwicklung der Einrichtung zu überwachen und zu begleiten. Die Platzsuche liegt jedoch in der Verantwortung des Trägers und sollte mit Angehörigen, Betreuenden und in erster Linie mit den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst abgestimmt sein. Die Vorgaben zum Schutz der Bewohnenden bei Betriebsschließungen haben sich laut Sozialministerium seit Jahren bewährt.

HAZ