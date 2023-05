﻿Steigende Kosten im Pflegeheim: Wie Bewohnerinnen wie Ursula Nottka zum Sozialfall werden

Hannover. In wenigen Monaten wird Brigitte Carruba für ihre Mutter Sozialhilfe beantragen müssen. Nach anderthalb Jahren im Pflegeheim ist das Ersparte der hochbetagten Seniorin fast aufgebraucht.

„Das ist einfach traurig. Die Rente meiner Mutter ist klein, aber sie hat wie viele ihrer Generation ihr Geld zusammengehalten und immer sparsam gelebt“, berichtet Brigitte Carruba. Am Ende ihres Lebens wird sich Ursula Nottka trotz aller Sparsamkeit noch stärker einschränken müssen. 135 Euro Taschengeld bleiben ihr dann pro Monat – für Dinge wie Duschgel und Körperlotion, Friseur, Fußpflege und Medikamente – plus 33 Euro für Bekleidung.

Blumen und Vogelbilder: Brigitte Carruba und ihre Geschwister bemühen sich, dass Zimmer ihrer Mutter Ursula Nottka wohnlich zu gestalten. © Quelle: Nancy Heusel

„Das wird kaum reichen, damit sie mal Kaffeetrinken gehen kann“, sagt die Tochter. Aktuell muss Ursula Nottka rund 2450 Euro für ihren Platz in einem Pflegeheim der Stadt Hannover zahlen, zusätzlich zu dem deutlich geringeren Anteil, den die Pflegekasse trägt. Die Witwenrente der 95-Jährigen reicht dafür bei Weitem nicht. Jeden Monat muss sie 1100 Euro aus ihren Ersparnissen zuschießen.

„Meine Mutter hat eine Lehre gemacht und bis zur Geburt der Kinder gearbeitet, wie das früher so war“, erzählt Brigitte Carruba. Sehr lange hat Ursula Nottka mit täglicher Unterstützung ihrer Töchter und eines Pflegedienstes noch zu Hause gelebt. Dann stiegen Sturzgefahr und Verwirrtheit.

„Wir sind froh, weil wir wissen, dass sie hier sicher aufgehoben ist“, sagt Carruba, selbst 72 Jahre alt. Auch ihre Schwester ist bereits im Rentenalter. Beide besuchen ihre Mutter auch im Heim häufig. „Das machen wir gerne, denn sie freut sich wahnsinnig, wenn wir da sind.“

Arm durch Pflege

Nur die Kosten bedrücken die Familie „Wer soll das bezahlen? Meine eigene Rente ist auch nicht hoch“, erzählt Carruba. Dass Pflegekräfte seit September 2022 nach Tarif bezahlt werden, befürwortet die ehemalige kaufmännische Angestellte jedoch. „Sie brauchen auch ihr Geld.“

Viel Papierkram: Brigitte Carruba kümmert sich um die Angelegenheiten ihrer Mutter Ursula Nottka. © Quelle: Nancy Heusel

Wie Ursula Nottka geht es inzwischen vielen Pflegebedürftigen. Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Besonders kostspielig ist das erste Jahr im Heim, danach greifen stufenweise Entlastungen. „Man kann davon ausgehen, dass man auch mit einer guten Rente sofort arm wird“, sagt Georg Cravillon vom Seniorenbeirat Hannover.

59 Prozent mehr in vier Jahren

Zwei Beispiele für die enormen Steigerungen: Im Seniorenzentrum Ihmeufer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zahlten neue Bewohner mit Pflegegrad 2 bis 5 im Oktober 2018 rund 1666 Euro im Monat, im Oktober 2022 dagegen 2390 Euro. Eine Erhöhung von fast 44 Prozent in nur vier Jahren.

Im Pflegeheim Lister Meile der Dana-Senioreneinrichtungen stieg der Eigenanteil der Bewohner im gleichen Zeitraum sogar von 1700 auf aktuell 2700 Euro. Das macht 59 Prozent mehr innerhalb von vier Jahren.

Steigende Heimkosten: Brigitte Carruba muss für ihre Mutter Ursula Nottka bald Sozialhilfe beantragen. © Quelle: Nancy Heusel

Landesweit lag die durchschnittliche Eigenbeteiligung in Niedersachsen zum 1. Januar 2023 bei 2193 Euro im ersten Jahr des Heimaufenthalts (bundesweit 2411 Euro).

Tatsächlich dürften die Kosten in Hannover noch deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen. Das zeigt eine Stichprobe dieser Zeitung. Wohlgemerkt: Es geht um ganz normaler Pflegeheime, keine Luxusresidenzen.

Heimplatz für 2940 Euro

Im Seniorenzentrum Südstadt des Betreibers Medi Terra beträgt der Eigenanteil 2268 Euro. Und das ist noch günstig. Das städtische Heim Heinemanhof in Bemerode kostet 2746 Euro, das Dietrich-Kuhlmann-Haus des Diakonischen Werks in Badenstedt 2600 Euro. Und im Haus Rosenpark in Hemmingen liegt das Einzelzimmer bei 2678 Euro. In der Spitze liegen die Heimpreise in Hannover bei 2940 Euro.

Bekommen mehr Geld: Pflegekräfte werden seit September 2022 nach Tarif bezahlt. © Quelle: Tom Weller/dpa

Zuletzt trieben die allgemeine Inflation und die deutlich verbesserte Bezahlung der Pflegekräfte die Heimkosten in die Höhe. Seit 1. September 2022 erhalten sie überall Tariflohn. Der festgesetzte Mindestlohn stieg zum 1. Mai erneut, zum 1. Dezember 2023 ist die nächste Erhöhung vorgesehen.

Doch die Lohnkosten zogen bereits zuvor an. Der Bund hatte deshalb ab Januar 2022 einen Zuschuss für den Eigenanteil der Heimbewohner an den Pflegekosten eingeführt. Nach einem Jahr im Heim steigt dieser Entlastungsbetrag von 5 auf 25 Prozent, dann in Jahresschritten auf 45 und 70 Prozent.

Inflation frisst Zuschüsse

Für Ursula Nottka und ihre Töchter war das ein Lichtblick. „Wir dachten, dass wir mit dem Geld länger hinkommen“, berichtet Brigitte Carruba. Doch wenig später stiegen die Heimkosten weiter und fraßen den Zuschuss auf.

Die Bundesregierung will die prozentuale Entlastung zwar zum 1. Januar 2024 erhöhen. Ein grundlegendes Problem bleibt aber: Den Zuschuss gibt es nur für die reine Pflegeleistung. „Die steigenden Kosten für Verpflegung, Investitionen und Unterkunft werden weiter voll auf die Bewohner abgewälzt“, kritisiert Georg Cravillon vom Seniorenbeirat Hannover.

Außerdem setzt die höchste Entlastung von bisher 70 Prozent (geplant 75 Prozent) erst nach drei Jahren im Heim ein. „Dann ist doch bei den meisten Menschen das Ersparte längst weg“, schätzt Brigitte Carruba.

Mehr Anträge auf Sozialhilfe

In Hannover beantragen deshalb zunehmend Heimbewohner Sozialhilfe. Dieses Jahr gingen von Januar bis Ende April bereits 454 neue Anträge bei der Stadt ein. Das ist eine Steigerung um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits jetzt leben bundesweit mehr als ein Drittel der Pflegebedürftigen in Heimen von Sozialhilfe.

Fachleute beobachten, dass Familien angesichts der Kosten versuchen, ihre pflegebedürftigen Angehörigen jetzt noch länger selbst zu betreuen. „Viele Menschen kommen deutlich später ins Pflegeheim und sind dann nicht mehr lange bei uns“, berichtet Annette Baumert, Geschäftsführerin der AWO Soziale Dienste mit fünf Heimen in Hannover und dem Umland.

Katharina Lorenz vom Landesverband Niedersachsen des Sozialverbands Deutschland bestätigt das. „Pflegende Angehörige gehen teils erst auf die Suche nach einem Heimplatz, wenn sie selbst krank werden und alles zusammenbricht.“

