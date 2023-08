﻿Pflegekrise trifft erneut Ricklinger Einrichtung

Ricklingen. Die Zukunft der Seniorenpension H. Keppler in Ricklingen ist ungewiss. Das Pflegeheim gehört zum Unternehmen Aquis Care. Der Altenheimbetreiber aus Ratingen steckt im Insolvenzverfahren. Der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr von der Düsseldorfer Kanzlei White & Case führt den Geschäftsbetrieb weiter.

„Wir wollen erst einmal arbeiten“, betont Bähr. Er arbeitet mit der Heimaufsicht der Stadt Hannover zusammen. „Derzeit liegen uns keine Erkenntnisse vor, die gegen einen Fortbestand der Einrichtung sprechen“, betont Stadtsprecherin Christina Merzbach. Pflege und Betreuung würden regelmäßig überprüft.

In Ricklingen trifft die Pflegekrise bereits das zweite Haus. Sie trieb vor wenigen Monaten bereits die GDA dazu, sich von ihrem Altenheim an der Düsternstraße zu trennen und einen Nachfolger zu suchen. Viele Heime haben Probleme durch den Fachkräftemangel, manchmal kommt ein Sanierungsstau dazu.

Auch in der Seniorenpension H. Keppler sollen wegen Fachkräftemangel etliche der 81 Plätze nicht belegt sein. Die Hebamme Henni Keppler begründete 1927 an der Nordfeldstraße eine Geburtsklinik. 1967 wurde es ein Altenheim. Die Seniorenpension H. Keppler war jahrzehntelang in Familienhand. 2021 ging das Haus an Aquis Care.

Alternative Wohnformen

Die Krise der Pflegebranche sieht man auch in der Stadt. Die will künftig eher alternative, seniorengerechte Wohnformen in den Stadtteilen fördern. „Hannover setzt sich für eine altersgerechte Quartiersentwicklung ein“, sagt Merzbach.

In der Suche nach neuen Konzepten und Wohnformen, die eine stationäre Versorgung spürbar entlasten, sieht auch Sophie Bergmann einen wichtigen Schritt. „Kleine, spezialisierte Einrichtungen sind oft nicht mehr wirtschaftlich“, sagt die Fraktionsvorsitzende der SPD im Bezirksrat Ricklingen.

Sie hat unter anderem das Vorhaben „Eusebius Carré“ der beiden Partnerfirmen Eusebius GbR und BF Projekte im Blick. Die wollen in Oberricklingen mehrere Neubauten errichten. Wohnraum für alle Generationen soll es geben, geplant ist auch eine Seniorenresidenz an der Wallensteinstraße. „Wir werden das Vorhaben unterstützen“, sagt Bergmann. All das liegt aber noch in der Zukunft.

Sorge in Ricklingen

Erik Breves von der Fraktion FDP & Volt treibt die aktuelle Lage an der Nordfeldstraße um. „Eine wohnortnahe Pflege ist vielen Menschen ein besonderes Anliegen.“ Er sehe jetzt das Land in der Pflicht, ein Aktionsprogramm für Pflegeeinrichtungen aufzustellen. Reinhard Deppe (CDU) beurteilt die Entwicklung in der Seniorenpension H. Keppler skeptisch. „Wenn wegen Fachkräftemangel Betten nicht belegt werden, kann eine Senioreneinrichtung nicht rentabel geführt werden.“ Vielleicht wäre die Übernahme des Pflegeheims in städtische Trägerschaft eine Lösung.

Für Grünen-Sprecher Wolfgang Farnbacher ist das zeitliche Zusammentreffen von Problemen in gleich zwei Ricklinger Einrichtungen zwar purer Zufall. „Es ist aber auch ein alarmierender Ausdruck der Strukturprobleme in der Altenpflege.“ Teil davon seien steigende Energiekosten sowie eine immer höhere Eigenbeteiligung der Heimbewohner und ihrer Angehörigen. Auf kommunaler Ebene lasse sich das kaum lösen.

Grundsätzlich sieht Farnbacher die Stadtteile Ricklingen, Oberricklingen und Wettbergen noch gut versorgt. Aber im bevölkerungsreichen Mühlenberg fehle eine Einrichtung. „Das könnte ein Thema in der Sanierungskommission werden.“

