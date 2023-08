﻿Phosphorbombe am Südschnellweg: Das ist über den Fund bekannt – und so geht es weiter

Hannover. Die Bauarbeiten am Südschnellweg laufen weiter – auch im Bereich des Pänner-Schuster-Weges in Döhren. Dort stieß ein Baggerfahrer am Mittwochnachmittag, 9. August, auf die Reste einer Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der laut Feuerwehr ein giftiger und brennbarer Inhalt austrat. Die Einsatzkräfte konnten den 14 Kilogramm schweren Sprengkörper gemeinsam mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst der Stadt Hannover aus dem Boden entfernen. Wie geht es nun weiter? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wo genau wurde die Phosphorbombe gefunden?

Wie die Feuerwehr schon am Mittwochabend bekannt gab, entdeckte der Baggerfahrer die Phosphorbombe nördlich des Südschnellwegs auf Höhe des Pänner-Schuster-Wegs. Nach genaueren Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr befand sie sich sieben Meter unterhalb des Südschnellwegs im Bereich des mit Kriegsschutt aufgefüllten Straßendamms. Vor den aktuellen Bauarbeiten am Schnellweg führte an dieser Stelle der Radweg am Döhrener Maschpark unter der Hauptverkehrsstraße hindurch.

Fundort der Bombe: Ein Baggerfahrer entdeckte den Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg in direkter Nähe des Südschnellwegs (rotumrandeter Punkt). © Quelle: Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Screenshot/eigene Hervorhebung)

Warum wurde die Bombe erst jetzt entdeckt?

Im Vorfeld eines Bauprojekts mit dem Ausmaß des Südschnellwegs untersuchen Experten routinemäßig die gesamte Fläche auf Hinterlassenschaften im Boden, die die Arbeiten erschweren könnten. Dazu gehören auch sogenannte Kampfmittelsondierungen, die unter anderem Bomben aus den vergangenen Weltkriegen aufspüren sollen. „Dazu setzen wir beispielsweise Sonden ein, die Scans in der Erde durchführen“, erklärt Andreas Moseke von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Dass die am Mittwoch zufällig entdeckte Phosphorbombe bei den bereits abgeschlossenen Erkundungen nicht entdeckt wurde, sei durchaus möglich, sagt der Experte. „Bei den Untersuchungen gibt es eine normale physikalische Grenze“, erklärt er. Die Bombe am Pänner-Schuster-Weg sei mit einem Gewicht von 14 Kilogramm vergleichsweise klein gewesen. Unter dieser Voraussetzung sei ein solcher „Zufallsfund“ ein „relativ normaler Vorfall“, sagt Moseke. Gerade in einer Stadt wie Hannover, die im Zweiten Weltkrieg stark unter Beschuss stand, kämen auch kleinere Bombenfunde immer wieder vor. Das geschehe allerdings nicht allzu häufig, schränkt er ein.

Weitere Funde nicht ausgeschlossen: Immer wieder werden in Hannover Weltkriegsbomben im Boden entdeckt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie gefährlich ist der aus der Bombe ausgetretene Inhalt?

Als der Baggerfahrer bei den Arbeiten auf die Bombe stieß, war bereits eine giftige und brennbare Flüssigkeit ausgetreten. Diese hatte sich zu dem Zeitpunkt schon in einer Pfütze gesammelt. Die Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Stadt entfernten daraufhin die Bombenrelikte aus dem Boden und entsorgten diese sowie die kontaminierten Teile des Wassers und der Erde noch am späten Mittwochabend. Eine weitere Gefahr schließt Moseke nun aus. „Daher sind am Fundort auch keine weiteren Maßnahmen notwendig“, erklärt er.

Wie beeinflusst der Fund der Bombe die Bauarbeiten am Südschnellweg?

Moseke sieht seine Behörde und die beauftragten externen Unternehmen, die an den Bauarbeiten am Südschnellweg beteiligt sind, auf solche unerwarteten Funde gut vorbereitet. Wie das Verhalten des Bauarbeiters am Mittwoch zeige, wüssten die Beteiligten genau, was zu tun ist. „Die Menschen an den Baggern sind sensibilisiert. Sie wissen in solchen Fällen natürlich, dass es sich nicht um eine Cola-Dose handelt“, sagt er und gibt damit einen plakativen Vergleich. Auch die weiteren Verantwortlichen hätten so reagiert, wie es bei einem solchen Szenario erwartet wird.

Auf die gezielte Suche nach weiteren Sprengsätzen vor Ort verzichten die verantwortlichen Stellen. Aber Moseke betont: „Die weitere Arbeit wird mit derselben Wachsamkeit weitergeführt.“

