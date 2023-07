﻿Hannover hat seine erste öffentlich nutzbare Spielzeugkiste – in Döhren

Döhren. Bagger, Schaufeln, Eimer: Buntes Spielzeug plumpst in die graue Kiste, und ein paar Kinder schauen schon interessiert zu, als der Waldheimer Ulrich Zorn eine Tüte voller Spielzeug in die neue, graue Kiste auf dem Spielplatz schüttet. Sie steht seit einigen Tagen allen jungen Spielplatzbesucherinnen und -besuchern zur Nutzung offen.

Spielzeugkiste Döhren: Gute Erfahrungen in anderen Städten

„Wir können uns freuen, dass wir eine sehr gute gemeinsame Aktion gemacht haben“, sagt Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (SPD) und betont, dass die Arbeit von vielen Ehrenamtlichen zusammenkommt, um die Spielzeugkiste möglich zu machen.

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat die Kiste zwar mit 600 Euro gefördert. Entstanden ist sie aber nur, weil Zorn und seine Frau die Idee aus Dresden mitgebracht hatten. Dort gibt es bereits seit 2014 auf einigen Spielplätzen Kisten mit Spielzeug, sodass Eltern und Kinder keines von zuhause mitbringen müssen. Die Stadt hat dort bis jetzt gute Erfahrungen mit dem Projekt gemacht. Rostock hat schon nachgezogen. Leipzig und Freiburg folgen möglicherweise demnächst.

„Wir können jederzeit nachliefern“

Neu auf dem Spielplatz: Die Spielzeugkiste. © Quelle: Jan Fischer

Die Döhrener Spielzeugkiste ist die erste in Hannover, und Zorn sieht darin auch ein Pilotprojekt. „Wir können jederzeit Spielzeug nachliefern, falls andere Bezirke interessiert sind.“ Entsprechende Grundausstattung sei noch vorhanden. Bald soll dann auch der bis jetzt noch etwas triste Schotterbereich um die Kiste begrünt werden.

Die Kiste wird befüllt (v. li.): Ulrich Zorn mit den kommunalpolitikerinnen Ellen-Maschke Scheffler (CDU) und Antje Kellner (SPD). © Quelle: Jan Fischer

Angefertigt wurde die Kiste der Tischlerwerkstatt ASG, einem gemeinnützigen Verein für Arbeitslose. Die spielerische Erstausstattung wurde von der Toys-Company in Linden gespendet, ebenfalls ein Projekt für Arbeitslose, das altes Spielzeug repariert und säubert. Um die Instandhaltung der Kiste und ihres Inhalts kümmert sich das Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus Döhren, das in der Nähe des Fiedelerplatzes liegt. Es darf aber auch nicht mehr benötigtes Spielzeug direkt in die Kiste gespendet werden.

Bagger, Schaufeln und Eimer im Einsatz

Den Kindern auf dem Spielplatz ist das alles allerdings erst einmal egal. Sobald die Erwachsenen sich verzogen haben, öffnen sie neugierig die Kiste. Und schon bald danach sind die Bagger, Schaufeln und Eimer im Einsatz.

