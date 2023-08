﻿Gefährliche Verwechslung: Warum sich so viele Osteuropäer durch Pilze vergiften

Hannover. Die Anzahl Pilzvergiftungen hat in jüngerer Vergangenheit zugenommen, allein bei der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind seit Anfang August sechs Menschen mit Pilzvergiftung behandelt worden, einer starb. Für die Entwicklung gibt es zwei Hauptgründe, sagen Pilzexperten: Das allgemeine Pilzwachstum durch den bislang feuchten Sommer und viele unerfahrene Pilzfreunde, die einfach drauflos sammeln. Dazu gehören auch Geflüchtete, die aus Tradition in dieser Jahreszeit Pilze essen, aber leider auch die hochgiftigen Sorten sammeln – weil sie die gefundenen Pilze mit Arten aus ihrer Heimat verwechseln.

In der Hochzeit der Flüchtlingswelle 2015 machte in Hannover ein Fall Schlagzeilen: Zeitnah waren 30 Flüchtlinge mit Pilzvergiftung in die MHH eingeliefert worden. Innerhalb weniger Tagen waren es gleich 17 Personen, die mit Vergiftungssymptomen (Erbrechen, Übelkeit, Durchfall) behandelt werden mussten.

Geflüchtete verwechseln giftige Pilze mit Pilzen aus der Heimat

Die meisten Patienten waren Geflüchtete aus Syrien – dort gibt es den essbaren Eierwulstling, den man im Mittelmeerraum findet, und der dem Grünen Knollenblätterpilz, der hierzulande wächst, zum Verwechseln ähnlich ist. Andere Experten sprechen auch von einer Verwechslungsgefahr mit dem Champignon. Damals hatte die MHH sogar ein mehrsprachiges Plakat produziert, das auf die Gefahren einer Pilzvergiftung hinwies und in Flüchtlingsunterkünften verteilt wurde.

Warum sich aktuell wieder eher Geflüchtete vergiften, hat nach Einschätzung von Ausländer-Vereinen damit zu tun, dass das Sammeln von Pilzen in den jeweiligen Herkunftsländern eine viel größere Bedeutung hat als in Deutschland. Zur typischen Gefahrengruppe gehören etwa in Deutschland lebende Osteuropäer. In ihrer Heimat sei es viel verbreiteter, von dem zu leben, was sich in Wald und Feld sammeln lasse, heißt es.

Gift der Pilze wirkt erst Stunden nach dem Verzehr

Generell ist der Knollenblätterpilz für 90 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland verantwortlich. Das Gift wirkt erst mehrere Stunden nach dem Verzehr. Nach ein bis zwei Tagen kommt es zur Schädigung der Leber und zu Nierenfunktionsstörungen. MHH-Professor Michael Manns empfiehlt, dass beim Verdacht einer Vergiftung Pilzreste und Erbrochenes aufbewahrt werden sollten. „Das erleichtert die Diagnose“, so der Mediziner.

