﻿Pilzvergiftungen in Hannover: „Viele Leute sind beim Sammeln zu leichtsinnig“

Hannover. Mächtige Buchen wölben sich wie ein grünes Dach über dem Waldweg. Das Rauschen des Laubes vermischt sich mit dem Rauschen des Verkehrs von der nahen Landstraße. Dennis Krajewski weiß, wo er suchen muss. Der 38-Jährige liest im Waldboden des Harenberger Holzes wie in einem Buch. „Dort drüben wachsen Steinpilze“, sagt er – und schon hat sein geübtes Auge ein besonders stattliches Exemplar im Laub entdeckt.

„Die vergangenen Jahre waren eher trocken, aber das feuchtwarme Regenwetter der letzten Wochen war für die Pilze ideal“, sagt der Seelzer. Dann dreht er den Steinpilz behutsam aus dem Boden, verschließt das Loch wieder mit Erde und reinigt den Pilz mit dem Messer. „Das feste Fleisch schmeckt etwas nussig“, schwärmt er.

Nachhaltiges Sammeln: Das Loch sollte man wieder mit Erde verschließen, dann können hier auch im nächsten Jahr wieder Pilze wachsen. © Quelle: Jonas Dengler

Im Jahr 2019 nahmen Bekannte Krajewski mit „in die Pilze“. „Seither hat mich das Thema nicht mehr losgelassen“, sagt er. Er las Bücher über Pilze, besuchte Kurse, ließ sich von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum Pilzcoach ausbilden. Heute ist er fast täglich im Wald unterwegs, organisiert Wanderungen mit Pilzverkostungen und berät Anfänger.

Mit Weidenkorb: Dennis Krajewski rät davon ab, Pilze in luftundurchlässigen Plastiktüten oder -boxen zu sammeln. © Quelle: Jonas Dengler

„Ohne Pilze kein Leben auf der Erde“

Mit großer Leidenschaft kann er davon berichten, dass Pilze unterirdisch eine Art Wurzelnetzwerk ausbilden – so ein Myzel kann Hunderte Kilometer lang sein. Oft lebten Pilze in einer Symbiose mit Fichten oder anderen Bäumen, sagt Krajewski. „Die Fichte gibt Zucker an den Pilz ab, der Pilz produziert im Gegenzug Phosphor und Stickstoff für den Baum“, erklärt er. „Ohne Pilze gäbe es keine Wälder und kein Leben auf der Erde.“

Gefährlich: Ein besonderes Kennzeichen für den giftigen Grünen Knollenblätterpilz ist die sogenannte sackartige Volva an der Stielbasis. © Quelle: Jonas Dengler

Doch im Reich der Pilze drohen auch Gefahren: „Viele Leute sind beim Sammeln zu leichtsinnig“, sagt Krajewski. In Hannover konstatierte die MHH in den vergangenen Tagen eine regelrechte Welle an Pilzvergiftungen – und die Saison hat gerade erst begonnen. Ein Patient ist sogar gestorben. Auffallend häufig stammen die Betroffenen aus Osteuropa.

„Pilzesammeln ist in der Ukraine beliebt“: Maria Maksymtsiv von der ukranischen Kirchengemeinde St. Wolodymyr. © Quelle: Jan Sedelies

Teils liegt dies schlicht daran, dass Pilzesammeln dort ungleich populärer ist als in Norddeutschland: „Derzeit ist unsere halbe Gemeinde in den Wäldern um Hannover unterwegs“, sagt etwa Mariya Maksymtsiv von der ukrainischen Kirchengemeinde St. Wolodymyr, zu der viele vor dem Krieg geflüchtete Menschen gehören.

„In meiner Heimat sammeln fast alle Pilze“: Olga Podlesetzka stammt aus der Ukraine – und mariniert Pilze gerne. © Quelle: Simon Benne

„In meiner Heimat sammeln fast alle Pilze“, sagt Olga Podlesetzka. Die 52-Jährige, die heute in Misburg lebt, floh vor einem Jahr aus Kiew nach Deutschland – und sie ist passionierte Pilzsammlerin seit ihrer Kindheit. Am liebsten kocht sie Pilze zweimal und grillt sie anschließend. Oder sie mariniert sie. Sie selbst kenne sich gut mit Pilzen aus, versichert sie. Doch in Hannover sei die Vegetation anders als in Osteuropa. „In der Ukraine wachsen essbare Pilze, die so ähnlich aussehen wie Giftpilze, die hier wachsen“, sagt sie, „viele wissen das nicht.“

Da ist Vorsicht geboten: Ein Maronenröhrling (rechts) ist genießbar und sehr beliebt unter Sammlern. Der Spitzgebuckelte Raukopf links davon ist hingegen giftig. © Quelle: Jonas Dengler

Der „Grüne Mörder“

„In Mitteleuropa gibt es grob geschätzt 14.000 Pilzarten – da kann man viel falsch machen“, erklärt Pilzcoach Krajewski. Die Häufigkeit der Arten unterscheidet sich zudem von Land zu Land. In heimischen Wäldern kennen Zugezogene womöglich vertraute Stellen, an denen gute Pilze wachsen. Doch wenn sie glauben, in fremder Umgebung die gleichen Pilze vorzufinden, kann es zu verhängnisvollen Verwechslungen kommen.

Verwechslungsgefahr: Der sehr giftige Grüne Knollenblätterpilz (links) wird gelegentlich für einen Graßgrünen Täubling gehalten. © Quelle: Jonas Dengler

Wo finden Pilzsammler Hilfe? Sammlerinnen und Sammler sollten Pilze vor dem Verzehr von Pilzsachverständigen bestimmen lassen. Das Giftinformationszentrum-Nord rät ferner dazu, Schulungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zu besuchen. In Hannover bietet das Schulbiologische Zentrum entsprechende Schulungen und Exkursionen an, die für dieses Jahr jedoch schon ausgebucht sind. Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie listet auf ihrer Website Sachverständige auf, die gesammelte Pilze ehrenamtlich in Augenschein nehmen, in Hannover etwa Andreas Tolxdorf, Telefon (0157) 52060728. Bei Verdacht auf Pilzvergiftung sollte man unbedingt den Notarzt rufen. Zur Erleichterung der Diagnose sollten Pilzreste und Erbrochenes aufgehoben werden. Ansprechpartner bei Vergiftungen ist auch das Giftinformationszentrum-Nord an der Uni-Klinik Göttingen, Telefon (0551) 19240.

„Grüne Knollenblätterpilze werden manchmal für essbare Täublinge oder Champignonarten gehalten“, sagt Krajewski. Der GrüneKnollenblätterpliz ist häufig im Spiel, wenn es um Vergiftungen geht. Sein Gift löst häufig nach etwa zwölf Stunden Kopfweh und Erbrechen aus. Manchmal lassen die Symptome dann zunächst nach – doch später machen sich schwere Leberschäden bemerkbar, die tödlich enden können. „Man nennt diesen Lamellenpilz auch den ,Grünen Mörder‘“, sagt der Pilzcoach.

Pilze sind seine Leidenschaft: Dennis Krajewski im Harenberger Holz. © Quelle: Jonas Dengler

Der Grüne Knollenblätterpilz hat unten am Stil, teils vom Erdreich verdeckt, eine Art Sack. Sein Stiel ist mit einem Muster gezeichnet, das man „Natterung“ nennt. „Zusammen mit seiner leicht mintgrünen Farbe sind das eindeutige Warnzeichen“, sagt Krajewski.

Gefährlich: Ein giftiger Pantherpilz (links) und ein genießbarer Perlpilz. © Quelle: Jonas Dengler

Sieben Tipps vom Pilzexperten Als Pilzcoach ist Dennis Krajewski ein echter Kenner seines Fachs. Für Menschen, die erst anfangen, sich mit Pilzen zu beschäftigen, hat er sieben Tipps parat. 1. Grundsätzlich unterscheidet man Lamellen- und Röhrenpilze. Anfänger sollten von Lamellenpilzen die Finger lassen. Unter den Röhrlingen, die einen Schwamm unterm Hut haben, sind zumindest keine tödlich giftigen, wenn auch einige ungenießbare. 2. Es gibt mittlerweile Pilzerkennungs-Apps, die eine erste Orientierung bieten – doch sollte man sich niemals auf sie allein verlassen. Im Zweifel Fachbücher oder Experten zu Rate ziehen. Und nur Pilze verzehren, die man hundertprozentig sicher bestimmen kann. 3. Unbekannte Pilze niemals abschneiden, sondern mit der Stielbasis aus dem Erdreich hebeln, um alle Bestimmungsmerkmale vom Schirm bis zum Stil erkennen zu können. Löcher im Boden wieder verschließen, dann trocknet das Wurzelgeflecht nicht aus. 4. Zum Transport von Pilzen Weidenkörbe statt Eimern oder Tüten nehmen. In Verpackungen, die nicht luftdurchlässig sind, schwitzen Pilze, werden matschig, das Eiweiß beginnt sich zu zersetzen. Man spricht dann von einer Sekundärvergiftung. Dies kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen, auch bei guten Speisepilzen. 5. Waldpilze müssen anders als Zuchtpilze zubereitet werden! Man muss sie lange garen, mindestens 15 bis 20 Minuten bei mindestens 60 Grad. Auch wilde Speisepilze enthalten schwache bis stärkere Toxine, die sich erst beim Kochvorgang verflüchtigen. 6. Pro Woche wird empfohlen, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze zu verzehren. Sie enthalten womöglich Schwermetalle wie Kadmium, Blei oder Quecksilber. In zu hoher Konzentration kann dies zu gesundheitlichen Problemen führen. 7. Bei Vergiftungserscheinungen sofort zum Arzt gehen – auch wenn diese zunächst wieder abzuklingen scheinen.

In Niedersachsen gibt es außerdem den Spitzgebuckelten Raukopf, der ein absolut tödliches Nierengift enthält – und der gelegentlich mit dem Maronenröhrling verwechselt wird. Und der Perlpilz, ein guter Speisepilz mit nussigem Aroma, ähnelt für Laien dem tödlichen Pantherpilz. Wegen des Klimawandels tauchen bei uns mittlerweile Arten auf, die hier bislang nicht heimisch waren – etwa der giftige Ölbaumtrichterling, der wie ein Pfifferling aussieht.

Krajewski rät deshalb dazu, im Zweifel auf alle Fälle Fachleute um Rat zu fragen: „Man darf nur Pilze essen, die man hundertprozentig bestimmen kann.“

