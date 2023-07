Superstar in der Stadt

Gut drauf: Pink posiert am Sheraton Hotel mit Carina Brede und deren Papa Axel für ein Foto.

Sie singt sich nicht nur in Herzen ihrer Fans, sie lächelt sich auch in die Gemüter: Kurz vor der Abfahrt vom Hotel zur Heinz-von-Heiden-Arena gab Sängerin Pink (43) Fans Autogramme. Wir haben die Künstlerin am Nachmittag auch erwischt!

