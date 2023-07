Es war eine schillernde Party, die Pink beim ersten Stadionkonzert 2023 in Hannover feierte. In der Heinz-von-Heiden-Arena performte der Superstar vor 42.000 Fans ihre Nummer-1-Hits, aber auch Songs von ihrem neuen Album „Trustfall“.

Hannover. Ein Knall. Freudenschreie. Dann steht sie da – zwischen einem überdimensionalen, aufgerissenen Mund in luftiger Höhe: Pink. Mit einer riesigen Party begrüßt der US-Superstar ihre 42.000 Fans in der Heinz-von-Heiden-Arena – und das sogar wortwörtlich. Wie schon vor genau vier Jahren bei ihrer Show in Hannover startet sie ihre „Summer Carnival“-Tour mit dem Song „Get The Party Started“. Was die Zuschauenden jetzt erleben, ist ein Vorgeschmack auf die kommende zweistündige Show: ein absolutes Feuerwerk auf der Bühne.