﻿Glitzernd, artistisch und voller Emotionen: So wird die Pink-Show in Hannover

Hannover/Paris. Die La-Ola rollt mehrfach durch die La Defense Arena in Paris. Die Menge ist euphorisch, im Stadion wird es dunkel, und dann steht sie plötzlich da: Pink. Zwischen silbernen Glitzerpalmen, in einem überdimensionalen Mund tanzend, begrüßt der Popstar seine Fans. So könnte es auch am 12. und 13. Juli aussehen, wenn Pink zwei Auftritte in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover hinlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Paris sind zwei Leser aus Wennigsen dabei, die die Reise bei unserem Gewinnspiel gewonnen haben. Jessica und Sebastian Ullrich sehen voller Begeisterung eine glitzernde und höchst unterhaltsame Show – und bekommen eine Ahnung, wie grandios der Auftritt der US-Sängerin in Hannover werden könnte.

Pink-Show beginnt artistisch

Nach den Voracts, der irischen Rockband The Script, der Singer-Songwriterin Gayle und dem DJ und Produzenten KidCutUp, heißt es erst einmal warten. Dann wird es dunkel, Freudenschreie. Auf den Leinwänden ist eine computeranimierte Pink zu sehen, die ihre rund 40.000 Fans an diesem Abend begrüßt. Am Bühnenrand stehen Glitzerpalmen in unterschiedlichen Größen, der Schriftzug „Summer Carneval“ ziert in fetten Buchstaben den oberen Bühnenabschnitt – der Titel ihrer aktuellen Tour. Und dann geht alles ganz schnell: In luftiger Höhe steht Pink in dem überdimensionalen Mund, ein Kreischkonzert beginnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein riesiges Feuerwerk: Die Pink-Show in Paris. © Quelle: privat

Wie schon bei ihrer „Beautiful Trauma World Tour“ beginnt sie ihre Show mit dem Song „Get The Party Started“ – mehr als passend. Was in den kommenden zwei Stunden folgt, ist eine Party voller guter Laune, Emotion und Unterhaltung. Schon beim ersten Song weiß man gar nicht mehr, wo man hinschauen soll. Zu Pink, die mittlerweile über der Bühne schwebt, zahlreiche Saltos in der Luft schlägt und mit ihrem glitzernden Body selbst wie eine Discokugel aussieht? Zu ihren Tänzerinnen und Tänzern, die auf der Bühne zahlreiche Moves zeigen? Oder zum Feuerwerk, das immer wieder gekonnt eingesetzt wird?

Auch Pinks Tochter Willow Sage Hart dabei

Doch die dreifache Grammy-Preisträgerin überzeugt auch ohne große Show. Bei ihrem Song „Try“ steht sie alleine auf der Bühne – alle Tänzerinnen und Tänzer sind verschwunden. Pinks blonde kurze Haare sind zur Irokesenfrisur gegelt, ihre Stimme schallt durch die geschlossene Halle und verursacht Gänsehaut. Auch mit ruhigen Tönen holt der Popstar ihr Publikum ab, das seine Handylichter langsam zur Musik bewegt.

Der nächste Gänsehautmoment entsteht, als bei dem Song „Cover Me In Sunshine“ ihre Tochter Willow Sage Hart schüchtern die Bühne betritt. Das Publikum feiert die Zwölfjährige nach dem Song fast mehr als ihre Mutter.

Sängerin gibt sich in Paris nahbar

Mehrfach wechselt Pink ihre Outfits, lässt es gewaltig glitzern, und doch ist von Popstarallüren bei der 43-Jährigen nichts zu spüren. Stattdessen zeigt sie sich nahbar, singt für eine Zehnjährige im Publikum „Happy Birthday“, erzählt zwischen den Songs über ihr Leben und zieht einen ganzen Song lang eine Jacke an, die ein Fan für sie entworfen hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pink schafft den Spagat zwischen ruhigen Liedern und lebhaften Partysongs und hat das Publikum immer auf ihrer Seite. Sie ist an diesem Abend nicht nur Sängerin, sondern auch Entertainerin, Tänzerin und Artistin – und beherrscht das alles mit einer beneidenswerten Bravour. Zum Schluss stellt der Superstar seine komplette Band und die zahlreichen Tänzerinnen und Tänzer vor, die alle namentlich mit kurzen Auftritten auf der Leinwand gezeigt werden.

„Es war eine mega Show, ein echtes Feuerwerk“

Als Pink dann bei ihrem letzten Song „So What“ durch die ganze Halle fliegt, sich mehrfach überschlägt und auf Podesten mitten im Publikum landet, rastet das Publikum völlig aus. Es ist das Finale einer glitzernden, artistischen und sehr unterhaltsamen Show, die noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Glückliche Gewinner: Die Leserin Jessica Ullrich und ihr Mann Sebastian Ullrich aus Wennigsen warten auf Pink in Paris. © Quelle: privat

„Es wird magisch!“, hatte Pink im Vorfeld ihrer Europatour versprochen – und dieses Versprechen löst sie in Paris ein. Auch die Leser unserer Zeitung aus Wennigsen sind begeistert. „Es war eine mega Show, ein echtes Feuerwerk“, sagt Jessica Ullrich nach dem Konzert. „Sie ist eine echt tolle Frau und hat wirklich in einer Tour abgeliefert.“ Ihr Mann Sebastian Ullrich ergänzt: „Es war echt cool, auch gerade als sie herumgeflogen ist.“ Hannover darf sich freuen, es wird magisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt noch Tickets für die Pink-Konzerte in Hannover

Pink ist am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. Juli, bei gleich zwei Auftritten hintereinander in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover zu sehen und zu hören. Begleitet wird sie dabei von der irischen Rockband The Script, von der deutschen Electropop-Band ClockClock und von DJ und Produzent KidCutUp. Für beide Shows gibt es noch Karten ab 95 Euro. Diese können hier gekauft werden.

HAZ