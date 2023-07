﻿Im Video: Entspannte Pink macht Selfies mit glücklichen Fans in Hannover

Hannover. Sie begeistert an zwei Abenden jeweils 42.000 Fans in der Heinz-von-Heiden-Arena, ist trotzdem nahezu unerkannt in Hannover untergekommen: Pink (43) verbrachte zwei Tage in der Landeshauptstadt, wohnte in dieser Zeit im Sheraton Hotel in der List.

Am ersten Konzerttag wurde die Sängerin nachmittags von zwei Vans an dem Vier-Sterne-Haus abgeholt und zur Arena gefahren. Nur eine Handvoll Fans hatten davon Wind bekommen und warteten im Pelikanviertel auf die 43-Jährige. Sie nahm sich sogar kurz Zeit für Fotos, schrieb Autogramme.

So gut kommt Pink in Hannover an Momente mit Pink: Fans treffen ihren Superstar vor dem Sheraton Hotel in Hannover. © Quelle: Mirjana Cvjetkovic

So unterschrieb sie etwa ein Album, das Autogrammjäger Tomas Lada dabei hatte. Auf den Unterarm von Carina Brede schrieb der US-Star den Titel ihres Albums Trustfall mit einem Edding. „Das wird Vorlage für ein Tattoo“, so die Altenpflegerin, die mit ihrem Vater Axel aus Kassel angereist war.

Nach wenigen Minuten war Schluss mit dem Star-Alarm und die Künstlerin rauscht in einem der schwarzen Vans ab – zum ersten ihrer zwei Hannover-Auftritte.

