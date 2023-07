Attacke in der Bahn

Messer im Zug gezückt: Polizei schnappt Täter in Seelze

Am Dienstagabend hat ein 18-Jähriger ein Messer in einem Zug zwischen Hannover und Wunstorf gezückt und einem Mann gedroht, ihn abzustechen. Mitreisende konnten den mutmaßlichen Täter aber überwältigen. Er entkam am Bahnhof Seelze, die Polizei konnte ihn aber wenig später fassen.