﻿Pink-Konzert: Anwohnerparkzonen sind zugestellt – was passiert beim Maschseefest?

Hannover. Zugestellte Einfahrten, blockierte Garagen und Anwohnerparkplätze – beim ersten Pink-Konzert im Stadion am Mittwoch, 12. Juli, herrschte in der westlichen Südstadt zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Hildesheimer Straße Chaos. „Wir wussten nicht mehr, wo wir parken sollten – trotz Anwohnerparkausweis. So sollte es eigentlich nicht laufen“, sagt eine Bewohnerin des Quartiers. Sie wundert sich, dass keine Kontrolleure der Stadt vor Ort waren – und das bei der ersten großen Bewährungsprobe für die erst kürzlich eingerichteten Anwohnerparkzonen.

Die Leserin ist nicht die einzige, die in ihrem Viertel trotz Anwohnerausweis nicht mehr wusste, wo sie ihr Auto abstellen sollte. „Ich dachte, Anwohnerparkplätze seien dafür geschaffen worden, dass bei Veranstaltungen im Maschseebereich Anwohner noch Parkplätze finden“, wundert sich ein anderer Leser.

Stadt spricht von „erhöhtem Parkdruck“

Die Stadt verweist auf eine Ausnahmesituation. Als Pink ihr erstes Konzert am Mittwoch, 12. Juli, gab, habe der große Parkplatz auf dem Schützenplatz nicht zur Verfügung gestanden, weil dort noch Karussells und Zelte vom Schützenfest abgebaut wurden. „So entstand leider ein erhöhter Parkdruck“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Aus personellen Gründen habe sich die Stadt auf die Kontrolle von eigens eingerichteten Halteverbotszonen rund ums Stadion konzentriert.

Parkausweis: Eigentlich sind viele Stellplätze in der Südstadt für Anwohner mit Parkausweis reserviert. © Quelle: Christian Behrens

Doch auch bei der Stadt sind nach dem ersten Konzert Anwohnerbeschwerden eingegangen. Beim zweiten Konzertabend am Donnerstag, 13. Juli, habe man reagiert und den Einsatzplatz angepasst, sagt Möller. Ihr Augenmerk richteten die Kontrolleure schwerpunktmäßig auf Wiesenstraße, Torstraße, Haarstraße, Sextostraße und Auf dem Emmerberge. Dabei achteten sie darauf, Autofahrer sofort wegzulotsen, sobald sie ihre Fahrzeuge auf Anwohnerparkzonen abstellen wollten. „Auch die Polizei war in dem betreffenden Bereich präsent“, sagt Möller. Dennoch ließen sich gewisse Beeinträchtigungen auch bei hohem Einsatz von Kontrolleuren nicht ganz verhindern.

Soll die westliche Südstadt bei Großereignissen gesperrt werden?

Die Stadt denkt jetzt darüber nach, bei Großereignissen wie den beiden Konzerten im Stadion mit Zehntausenden Besuchern die gesamte westliche Südstadt für auswärtige Fahrzeuge zu sperren – und nur Anwohner einzulassen. Vorbild könnten jene Sperrzonen sein, die die Stadt zum Maschseefest verhängt. Das soll beim Maschseefest auch in diesem Jahr geschehen.

Geplant ist erneut, während der Zeit des Maschseefests jeweils mittwochs bis sonnabends in den Abendstunden das Quartier für Auswärtige zu sperren. Anwohner bekommen Passierscheine. Die Verbotszone beginnt südlich des Aegidientorplatzes und reicht bis zum Altenbekener Damm. Westlich startet sie am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und endet im Osten an der Hildesheimer Straße. Ein privater Sicherheitsdienst kontrolliert die Zufahrten. Das Maschseefest dauert vom 26. Juli bis 13. August.

Westliche Südstadt: In diesem Quartier hat die Stadt jüngst Anwohnerparkzonen eingerichtet – und hier gelten auch beim Maschseefest besondere Regelungen. © Quelle: Google Maps





Wie gut funktioniert die Anwohnerparkzone? Geteiltes Echo

Abgesehen vom Pink-Konzert funktionierten die seit Anfang Juli eingerichteten Anwohnerparkzonen in der Südstadt gut, meint eine Anwohnerin. Die für Anwohner reservierten Bereiche blieben tatsächlich weitestgehend frei. Das sehen nicht alle so. Ein anderer Bewohner des Viertels schreibt dieser Zeitung, dass kürzlich 17 Autos auf der Wiesenstraße parkten – ohne Bewohnerparkausweis. „So etwas darf nicht sein“, findet er und fordert die Stadt auf, mehr Hinweisschilder aufzustellen.

Seit Einrichtung der Parkzonen hat die Stadt 75 bis 80 Parkverstöße pro Tag registriert. Anfangs sah die Stadt von Bußgeldbescheiden ab, doch das hat sich jetzt geändert. Wer sein Auto ohne Ausweis in Anwohnerparkzonen abstellt, muss mit Verwarnungen zwischen 25 und 40 Euro rechnen.

