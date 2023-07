﻿Heute Pink in Hannover: So kommen Sie noch schnell an Tickets

Hannover. Der Versand per Post klappt natürlich nicht mehr, weil die Zeit zu knapp ist: Aber es gibt noch Tickets für die beiden Konzerte von US-Superstar Pink am Mittwoch und Donnerstag in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Kosten: zwischen 95 und 182 Euro (Kategorie 1 bis 8).

Und dann gibt es da noch das günstige 56-Euro-Ticket (Preiskategorie 13).

Warum ist das so günstig?

Im Vergleich zu den „normalen“ Konzertkarten ist dieses „Lucky Dip“ (auf Deutsch „Glücksfall“) ein Superschnäppchen. Das aber hat seinen Grund. „Lucky Dip“-Tickets muss man am Tag der Veranstaltung vor dem Einlass gegen Steh- oder Sitzplatztickets eintauschen. Es entscheidet also der Zufall, wo man am Ende steht oder sitzt. Da aber viele der günstigen Plätze schon im Vorverkauf an den Fan gegangen sind, hat man relativ gute Chancen, mit dem preiswerten Ticket einen ganz ordentlichen Platz zu bekommen.

Aber: Es gibt keine Platzgarantie vom Veranstalter. Das heißt auch, es gibt keinen Anspruch auf zusammenhängende Plätze. Und: Es gibt maximal zwei Karten.

„Lucky Dip“-Tickets gibt der Veranstalter in erster Linie aus, um das Stadion voll zu bekommen, beziehungsweise Lücken auf den Rängen aufzufüllen.

Geht noch etwas an der Abendkasse?

Der Gang zur klassischen Abendkasse bleibt immer ein Risiko mit den Fragen: Bekommt man noch Tickets? Wo sitzt oder steht man dann?

Wer es nicht mehr zu einer offiziellen Vorverkaufsstelle schafft, kann Eintrittskarten auch bequem im Internet bestellen – zum Beispiel im Ticketshop von HAZ und NP. Dort haben Fans online die Wahl zwischen Bestplatzbuchung (man wählt den Preis und bekommt die besten verfügbaren Plätze) oder Saalplanbuchung (man sucht sich seinen Platz selbst aus).

Das geht sogar bis kurz vor Veranstaltungsbeginn. Das Ticket (ein sogenanntes Mobile Ticket) gibt es direkt als Code aufs Handy, den man beim Einlass vorzeigen muss.

