﻿Pink, Seh-Fest, Maschseefest: Viel los in Hannover im Juli

Hannover. Der Juli in Hannover hat eine Menge zu bieten. Neben den großen Festen wie dem Schützenfest und dem Maschseefest finden auch Stadtteilfeste und das Kleine Fest im Großen Garten statt. Autofans kommen bei den Performance and Style Days und den Street Mag Days auf ihre Kosten. Zudem finden einige Musikfestivals in der Region statt. Wir stellen eine Auswahl an Veranstaltungen vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

30. Juni bis 9. Juli: Schützenfest Hannover

Das größte Schützenfest der Welt: In diesem Jahr werden wieder bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher erwartet. © Quelle: Christian Behrens

Das größte Schützenfest der Welt beginnt bereits am Freitag, 30. Juni, und dauert wie gewohnt zehn Tage. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause und einer verhaltenen Ausgabe im vergangenen Jahr wollen die Veranstaltenden das Volksfest in diesem Jahr wieder in voller Größe auffahren. Sie rechnen mit bis zu einer Million Besucherinnen und Besuchern, denen in diesem Jahr auch mehr Fahrgeschäfte angeboten werden. Darunter sind der Kettenflieger „Around the World“ und die schaukelnden Gondeln des „Aviator“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag, 2. Juli, findet der traditionelle Schützenausmarsch durch die City statt. Mehr als 10.000 Menschen marschieren im längsten Festumzug der Welt vom neuen Rathaus in rund drei Stunden zum Schützenplatz. Auf der etwa 3,5 Kilometer Strecke werden sie in der Regel von deutlich mehr als 100.000 Zuschauenden am Streckenrand bejubelt.

Wir haben die wichtigsten Fragen zum Schützenfest für Sie beantwortet.

30. Juni bis 2. Juli: Weltmarkt auf dem Weißekreuzplatz

Vergangene Impressionen: Notis Heavyweight Rockaz bei ihrem Auftritt auf dem Weltmarkt 2019. © Quelle: Nancy Heusel

Drei Tage lang verwandelt sich der Weißekreuzplatz in einen Ort der kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten. Am Freitag, 30. Juni, spielen das Kevin-Rabemanisa-Duo (ab 16 Uhr) und ab 19 Uhr Los Kamer aus Mexiko mit ihrer tanzbaren Mischung aus Mariachi-Klängen und Balkan-Beat. Am Sonnabend, 1. Juli, sind ab 16.30 Uhr Franceso & Co dran, bevor ab 19 Uhr die hannoversche Peace Development Crew mit ColahColah aus Jamaika in Dialog tritt. Und am Sonntag, 2. Juli, treffen ab 16 Uhr die Afrojazzer Boko Boko auf die israelische Künstlerin J. Lamotta, Bantu beschließen ab 19 Uhr mit ihrem Afrobeat den Weltmarkt.

Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

5. bis 30. Juli: Kleines Fest im Großen Garten

Überraschende Momente: Godelieve Huijs bei der Eröffnung des Kleinen Festes 2022. © Quelle: Nancy Heusel

Das Angebot ist größer denn je. In diesem Jahr werden 150 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt auf mehr als 40 Bühnen in Herrenhausen auftreten. Die Besucherinnen und Besucher können dementsprechend ein breites Spektrum an Künsten bestaunen. Das Angebot umfasst Kleinkunst mit Masken, Zaubershows, Puppenspiel, Pantomime, Musik, Tanz, Ballade, Clownerie und vieles mehr.

Der Kartenvorverkauf endete bereits im März, über die Vergabe des Großteils der Tickets entschied das Los. An der Abendkasse wird es an jedem Veranstaltungstag mindestens 200 Karten geben. Auftakt ist am Mittwoch, 5. Juli. Es ist mit langen Warteschlangen zu rechnen.

7. bis 9. Juli: Performance and Style Days

Autofans aufgepasst: Die Tuning- und Motorsport-Szene trifft sich auch in diesem Jahr wieder bei den PS-Days in Hannover. © Quelle: Messe Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Performance and Style Days“, kurz „PS-Days“, gehen nach ihrer erfolgreichen Premiere in die zweite Runde. Hier kommen Autoliebhaber und Tuningfans auf ihre Kosten. Sie können sich am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. Juli, über die neuesten Tuningtrends, Technologien und eigene Projekte auszutauschen und sich gegenseitig inspirieren. Dazu gibt es eine Messe mit mehr als 120 Ausstellern, Monstertruck- und Motorradshoweinlagen sowie Probefahrten mit Elektroautos auf dem Messegelände. Auf der Showstrecke zeigen Fahrerinnen und Fahrer von Fahrzeugen mit mehr als 1000 PS ihr Können.

7. und 8. Juli: Die Nordstadt feiert

Die Nordstadt feiert am 07. und 08. Juli an der Lutherkirche. © Quelle: Katrin Kutter

Unter dem Motto „Nordstadt feiert“ findet am Freitag und Sonnabend, 7. und 8. Juli, auf dem Platz an der Lutherkirche eine Open-Air-Party statt. Am Freitag gestaltet die Kneipe Nische30167 das Programm. Der Musikclub SubKultur präsentiert am Sonnabend Livemusik mit Gonna Ball (Rockabilly, ab 15.30 Uhr) und Alienare (Dark Wave/Synthpop, ab 18.30 Uhr). Veranstalter sind die Genossenschaft NORDSTADT braut!, Onkel Ollis Kiosk, Nische30167 und SubKultur. Der Eintritt ist frei.

8. Juli: Festival „Gefühle Grillen“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Festival „Gefühle Grillen“ ist ein nicht-kommerzielles, queeres Musikfestival und findet auf dem Lindener PLATZprojekt, Fössestraße 103, statt. Der Fokus des Festivals am Sonnabend, 8. Juli, liegt zum einen genreübergreifend auf internationalen, noch wenig etablierten Musikprojekten und lokalen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Hannover, aber auch darauf, Sichtbarkeit für queere Menschen und Themen zu schaffen. Auf zwei Bühnen wird es insgesamt sieben musikalische Beiträge geben. Mit dabei sind Raperin Ebow und die Garagepunkband Tough Luck.

Tickets gibt es online zu Preisen zwischen 19,65 und 28,45 Euro, Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt.

8. Juli: Vahrenwald Open Air

Das Vahrenwald Open Air findet dieses Jahr zum zweiten Mal im Vahrenwalder Park statt. © Quelle: Tobias Kleinschmidt

Das Vahrenwald Open Air findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und bietet ein vielfältiges Programm junger Bands aus Hannover. Auf der Bühne im Vahrenwalder Park treffen sich am 8. Juli Pop und Jazz, Rap und Singer-Songwriter-Stücke, Soul, Funk und immer wieder Hip-Hop. Den Anfang machen um 16 Uhr Magarita & the Boys, darauf folgen Elio, das Fudge Collective, nasloww & ARAN & rosewinelips und zum Abschluss Passepartout. Der Eintritt ist frei.

12. und 13. Juli: Pink im Stadion

Flammende Herzen: Pink bei ihrem Stadionkonzert 2019 in Hanover. © Quelle: Udo Weger

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach drei Jahren ist Pink zurück auf der Bühne und macht auf ihrer „Summer Carnival 2023“-Tour auch einen Stopp in Hannover. In der Heinz-von-Heiden-Arena wird Pink vor am Mittwoch, 12. Juli, und Donnerstag, 13. Juli, vor bis zu 45.000 Fans abrocken. Sie ist bereits seit 7. Juni auf Europatour und spielt in Deutschland außer in Hannover auch noch Shows in Köln und München.

Tickets für das Konzert sind bei Eventim erhältlich und kosten zwischen 92,50 und 282,40 Euro inklusive Gebühren.

14. und 15. Juli: Klassik Open Air

Stimmungsvoll: Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Klassik Open Air im Maschpark. © Quelle: Christian Behrens

Es wird eine Operngala im Maschpark. Unter der Leitung von Dirigent Cornelius Meister spielt das Orchester der NDR Radiophilharmonie am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr im Maschpark Ouvertüren, Arien und Duette aus Opern von Mozart, Leoncavallo, Donizetti, Verdi und Puccini.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Besucherinnen und Besucher können es sich im Park auf mitgebrachten Decken und Stühlen gemütlich machen und den Klassiklängen bei stimmungsvoller Atmosphäre lauschen. Der Eintritt ist frei.

14. Juli bis 5. August: Seh-Fest

Kino unter freiem Himmel: Bis zum 5. August zeigt das Seh-Fest auf der Wiese an der Gilde-Parkbühne insgesamt 18 Filme. © Quelle: Axel Herzig

Das beliebte Open-Air-Kino Seh-Fest lädt auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Filmeschauen bei Picknickatmosphäre an die Gilde-Parkbühne ein. Beginn ist am Freitag, 14. Juli, mit dem Film „Einfach mal was Schönes“ mit Karoline Herfurth und Aaron Altaras in den Hauptrollen. Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Seh-Fests zu finden. Dort sind auch Tickets erhältlich. Es werden insgesamt 18 Filme angeboten. Für besonders schnell ausverkaufte Filme werden zwei Termine freigehalten, die entsprechend noch vergeben werden.

15. Juli: „KulturWandeln im Zauberwald“

Gut versteckt: Die schwimmende Insel „FlowFood" von Künstler Joy Lohmann. © Quelle: Joy Lohmann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab 17 Uhr warten am Sonnabend, 15. Juli, in der Freiluftschule Burg Musik, Tanzperformance, Poesie und Klangspiele. Die Veranstaltung unter dem Motto „KulturWandeln im Zauberwald“ findet als Rundgang statt. Er beginnt auf der Waldlichtung mit Schriftsteller und Bühnenpoet Kersten Flenter, danach geht es in den Wald, von wo aus die Besucherinnen und Besucher der finnischen Experimental- und Butohtänzerin Anna Orkolainen auf ihrem getanzten Spaziergang zum See folgen. Auf dem See finden sie dann das schwimmende künstlerische Projekt „FlowFood“ und dessen Erschaffer Joy Lohmann. Zum Abschluss spielt die Band „Das letzte Ahorn“ auf der Lichtung.

Kulinarisch gibt es bio-regionales Fingerfood des Ernährungsrates und Weine von Pearl’s Sunshine Daydream. Der Eintritt kostet regulär 18 Euro, ermäßigt 12 Euro.

15. und 16. Juli: Dog Days Hannover

Auf den Hund gekommen: Impressionen der Dog Days 2018. © Quelle: Samantha Franson

Bei den Dog Days Hannover dreht sich am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Juli, alles um den besten Freund des Menschen. Auf einer Flaniermeile mit mehr als 70 Ausstellern wird eine breite Auswahl an Hunde-Lifestyle-Produkten angeboten. Auf einer Showfläche können Sportorführungen, Rassevorstellungen, Hundetricks und Akrobatik bestaunt werden können. Zudem können Besucherinnen und Besucher auch selbst mit ihrem Hund aktiv werden und mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern Aktivitäten ausprobieren. Die Veranstaltung findet auf den Rasenflächen des SC Elite an der Stadiobrücke 5 statt.

Besucherinnen und Besucher, die ihre Hunde mitbringen möchten, müssen sie an der Leine führen und einen gültigen Impfausweis dabeihaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

20. bis 23. Juli: Weinsommer auf dem Opernplatz

Gute Tropfen zum Probieren: Der Weinsommer auf dem Opernplatz. © Quelle: Deutsches Weininstitut

Für vier Tage wird der Opernplatz zum Treffpunkt für Liebhaberinnen und Liebhaber von guten Weinen. Von Donnerstag, 20 Juli, bis Sonntag, 23. Juli, sind dort zahlreiche Winzerinnen und Winzer zu Gast, die erlesene Weine des Jahrgangs 2022 anbieten. Alles kann vor Ort probiert werden. Der Jahrgang 2022 ist gekennzeichnet durch fruchtig-frische Weißweine mit häufig moderatem Alkoholgehalt und kräftig-intensive Rotweine.

21. und 22. Juli: Oakhill Festival

Party und Livemusik: Beim Oakhill-Festival haben im Jahr 2022 rund 1700 Besucherinnen und Besucher ausgelassen gefeiert. © Quelle: Lars Bandholz

An der alten Eiche in Sehnde-Ilten wird der Acker wieder zum Open-Air-Gelände umgestaltet: Am Freitag, 21. Juli, stehen Schlager mit den Partyexperten Ikke Hüfthold und DJ Robin auf dem Programm, am Sonnabend, 22. Juli, liegt der Fokus dann auf Elektro. Auch die Band Krachleder ist wieder am Start. Die Veranstaltenden planen ein Bierpong-Tunier und einen Bandwettbewerb. Außerdem ist Sonnabend Familientag – von 10 bis 13 Uhr stehen die ganz Kleinen im Mittelpunkt. Eine Gelegenheit zum Übernachten gibt es auch: Der Campingplatz ist vom Festivalgelände aus fußläufig erreichbar. Am Freitag wird von 18 bis 1 Uhr gefeiert, Einlass ist um 17.30 Uhr. Am Sonnabend läuft das Festival von 15 bis 1 Uhr, Einlass ist um 14.30 Uhr. Tickets gibt es auf der Internetseite des Festivals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

22. und 23. Juli: Street Mag Show

Ein Wochenende USA-Feeling: Dazu lädt die Street Mag Show auf dem Schützenplatz ein. © Quelle: Samantha Franson

Deutschlands größte American-Car- und Harley-Show findet am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juli, auf dem Schützenplatz statt. Bei der Veranstaltung gibt es motorisierte Prachtstücke und Raritäten aus der gesamten US-amerikanischen Fahrzeuggeschichte der Dreißiger- Achtzigerjahre zu bestaunen. Einzelne Fahrzeuge werden dem Publikum auf der Showbühne vorgestellt. Parallel findet den ganzen Tag ein Wettbewerb statt, bei dem die Fahrzeuge von einer Fachjury bewertet werden. Am Sonntagnachmittag werden die Originellsten und Schönsten aus über 20 Klassen ausgezeichnet. Zudem wird es eine Lowrider-Show mit tanzenden Oldtimern geben. Hochmotorisierte Dragster können aus der Nähe angeschaut werden. Tickets für Ausstellende, Besucherinnen und Besucher gibt es online.

22. Juli: Skate and Destroy

Devil May Care bei der Premiere vom Skate and Destroy Open Air im letzten Jahr. © Quelle: Nancy Heusel

Das Skate and Destroy Open Air geht nach der ausverkauften Premiere am Sonnabend, 22. Juli, in die zweite Runde. Auf der Laderampe der Skatehalle Gleis D werden bei dieser Ausgabe fünf Bands spielen und – wie die Veranstaltenden es beschreiben – „feinsten Lärm erzeugen“. Das Programm ist mit female-fronted Hardcore-Punk, Skate-Punk, Post-Hardcore und Reggae-Rock noch diverser als beim ersten Mal. Mit dabei sind March, The Tips, Wonk Unit, Devil May Care, Get Jelous und Kaak. Tickets sind für 21,10 Euro online erhältlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

26. Juli bis 13. August: Maschseefest

Der Maschsee als Partyort: Ende des Monats beginnt wieder das Maschseefest. © Quelle: Rainer Dröse

Auch in diesem Jahr lädt Deutschlands größtes Seefest wieder rund um den Maschsee ein und lässt vom 26. Juli bis 13. August Urlaubsgefühle aufkommen. Es wird wie gewohnt ein umfangreiches gastronomisches Angebot geben, das am Nordufer am größten ist. Dort treten auf der Maschseebühne außerdem täglich Musiker und Bands auf. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer warten unter anderem wieder das skandinavische Hygge-Dorf und der Hamborger Veermaster auf Gäste. Neu in Höhe Geibelstrße ist ein Weindorf mit Spezialitäten von der Mosel. Streetfood und mehr gibt es erneut an der Löwenbastion und am Südufer. Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Maschseequelle werden wieder die Gastronomie „Waldkater meets Spain“ und das Food-Village West aufgebaut. Weitere Informationen zum Maschseefest sind hier zu finden.

28. bis 30. Juli: SNNTG Festival

Musik, Kunst, Kultur, Initiativen: Das bietet das SNNTG Festival auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums Wehmingen. © Quelle: Elena Prudlik

Ab nach Sehnde: Auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums im Ortsteil Wehmingen steigt von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. Juli, wieder das SNNTG Festival. Musik, Kunst, Kultur, Initiativen: Alles wird an den drei Tagen im Osten der Region Hannover geboten. Auf der Bühne stehen unter anderem Rapper Amadou, Hip-Hoperin Babyjoy, Sarah Farina und die Hamburger Band29

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

29. Juli: Rock am Deister

Rock am Deister: Auch Familien sind willkommen. © Quelle: Patricia Szabo

Das nächste Musikfestival: Rock- und Hardcore-Bands wie Catapults, Fat Belly oder Matagalpa werden am Sonnabend, 29. Juli, auf dem Festplatz in Springe-Völksen spielen. Beim Festival Rock am Deister wird es laut – allerdings gibt es auch genug Platz, um es sich mit der gesamten Familie gemütlich zu machen. Kulinarisch sind Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, Vegetarisches und Eis im Angebot. Das Festival am Deister lässt sich übrigens bequem mit der S-Bahnlinie 5 erreichen – das Auto kann zu Hause bleiben. Um 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) geht es los auf dem Völksener Festplatz, gefeiert wird bis 1 Uhr. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Tickets kosten zwischen 20 und 24,50 Euro und sind erhältlich über die Website. Dort gibt es auch weitere Informationen.

HAZ