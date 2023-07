Pink rockt Hannover: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Auftritt

Hannover. Ihr erstes Deutschland-Konzert zum Tourauftakt war für die Fans ein Kracher: 60.000 feierten Pink im Rahmen ihrer „Summer Carnival 2023“-Tour im Berliner Olympiastadion. Am Mittwoch und Donnerstag, 12. und 13. Juli, tritt der US-Superstar gleich an zwei Abenden auch in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Konzert:

Gibt es noch Tickets?

Ja, für beide Konzerte in Hannover sind noch Tickets zu haben (ab 56 Euro im Ticketshop von HAZ und NP). VIP-Packages im Business-Seat mit gastronomischem Angebot kosten ab 386,50 Euro. Alle Jugendlichen, die in diesem Jahr 18 geworden sind, können auch ihren Kulturpass nutzen. Sie kommen so quasi kostenlos ins Konzert.

Wie läuft der Auftritt von Pink?

Die Sängerin ist immer für eine Überraschung gut. In Berlin betrat Pinks zwölfjährige Tochter Willow Sage Hart plötzlich die Bühne und sang gemeinsam mit ihrer Mutter den Song „Cover Me in Sunshine“. Ansonsten gibt Pink bei dem mehr als zweistündigen Konzert sowohl ihre Songs vom im Februar erschienen Album „Trustfall“ sowie altbekannte Hits wie „Get The Party Started“ oder „Raise Your Glass“ zum Besten. Den letzten Song „So What“ sang sie kopfüber in der Luft schwebend. Die dreifache Grammy-Preisträgerin ist für ihre akrobatischen Einlagen bekannt.

Begleitet wird Pink von der irischen Rockband The Script, von der deutschen Electropop-Band ClockClock und von DJ und Produzent KidCutUp.

Wie komme ich am besten zur Heinz-von-Heiden-Arena?

Im Nahbereich der Heinz-von-Heiden-Arena gibt es kaum Parkplätze, weil der Schützenplatz wegen Abbauarbeiten nicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist bei Großveranstaltungen um die Arena mit einem besonders starken Verkehrsaufkommen und auch Straßensperrungen zu rechnen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird daher dringend empfohlen.

Anreisende, die nicht aus Hannover und dem Umland kommen und keine Alternative zum Auto haben, sollten die empfohlenen Park-and-Ride-Parkplätze nutzen und von dort auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen.

Bei der Anreise mit dem Auto sollte im Stadtgebiet von Hannover nicht nach den Empfehlungen der Navigationsgeräte gefahren werden, sondern den elektronischen Hinweistafeln und der Park-and-Ride-Beschilderung gefolgt werden.

Für akrobatische Einlagen bei ihren Konzerten bekannt: US-Sängerin Pink beim Auftritt im Berliner Olympiastadion. © Quelle: Christophe Gateau

Wie kann ich die Arena mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen?

Die Eintrittskarten gelten ab drei Stunden vor Konzertbeginn bis Betriebsschluss auch als Fahrschein in Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen und Nahverkehrszügen im Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Von der U-Bahn-Haltestelle Aegidientorplatz der Linien 1, 2, 4, 5, 6, 8 und 11 führt ein ausgeschilderter Fußweg in zehn Minuten zur Arena.

Wie wird das Wetter beim Pink-Open-Air?

Laut Wetteronline.de gibt es Mittwoch und Donnerstag optimales Openair-Wetter: 25 und 23 Grad, viel Sonne – am Donnerstag allerdings liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 50 Prozent.

Was darf man mit ins Stadion mitnehmen und was nicht?

Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von Gegenständen stark eingeschränkt. Rucksäcke und Taschen sind nur bis zu einer maximalen Größe von Din-A4 erlaubt. Verboten sind ebenfalls: professionelle Kameras mit Zoom oder Videofunktion, Audio- und Videoaufnahmegeräte aller Art, GroPro-Kameras und Selfie-Sticks – und ebenso Helme, Stühle, Hocker und Glasbehälter.

Wie ist das mit der Verpflegung?

Speisen und Getränke (mit Ausnahme von 0,5-Liter-Tetra-Paks oder Kunststoffflaschen) sind verboten. Es ist im Stadion ein ausreichendes Angebot an Verpflegung vorhanden.

