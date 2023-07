Musik-Promi

Sie gehört zu den erfolgreichsten Musikstars der Welt, gibt sich unterwegs aber ganz normal: Pink (43). Für einen Teil der „Summer Carnival“-Tour durch Europa hat die Sängerin ihre Familie dabei gehabt, am 12. und 13. Juli spielt sie in Hannover. Wir haben mal geschaut, was der Popstar mit Mann Carey Hart (47) und den Kindern Willow (12) und Jameson (6) so erlebt hat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket