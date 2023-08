﻿Chiasamen made in Niedersachsen

Rethem. Bernd Scharein schaut auf die Blüten fast auf Augenhöhe und lacht. „Guck mal, da kommen schon neue Triebe.“ Noch im vergangenen Jahr war ihm das Lachen vergangen, „da hatten wir mehr Unkraut als Nutzpflanzen“, erklärt Tochter Rebekka Stünkel, eigentlich chemisch-technische Assistentin am Institut für Bodenkunde an der Leibniz Universität in Hannover. Und überhaupt, dieser fremde Kram da auf dem Feld – dieser Gedanke behagte dem 62-Jährigen anfangs gar nicht, nachdem seine Tochter die Idee von den Chiasamen ins Spiel brachte. Da hätte er nach dem alten Bauernmotto: „Wat de Buur nich kennt, dat frett he nich“ reagiert, gibt er selbstkritisch zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Was der Bauern nicht kennt, das frisst er nicht“, das hat sich für Bernd Scharein überholt. Nun steht er in seinem 2,5-Hektar-Feld voller hoher Chiapflanzen, schaut auf die lila Blüten, entdeckt die ganzen Bienen, Hummeln und Schmetterlinge auf den kraftstrotzenden Pflanzen. Und strahlt übers ganze Gesicht. „Wir sind ja so eine Art Pioniere“, erzählt Tochter Rebekka mit Freude im Blick.

Tod und Mitgefühl

Wie aber kommt man nun darauf, eine Pflanze, die sonst in Südamerika wächst, auf einem Acker im niedersächsischen Rethem (Heidekreis) anzusäen? Erst einmal war da ganz viel Mitgefühl mit dem Vater, der 2021 seine Lebensgefährtin, die Mutter Rebekkas, verloren hatte. Seit deren Tod wurde der Zwei-Kopf-Betrieb von nur noch einer Person, nämlich von Bernd Scharein, geführt. Die Kühe aus dem insgesamt 150 Rinder starken Betrieb müssen jeden Morgen gemolken, 122 Hektar Acker und Grünland bestellt werden. Nicht zu vergessen die ganze Buchführung, die ein landwirtschaftlicher Betrieb so mit sich bringt. Zusätzlich hatte der Bauer eine völlig kaputte Hüfte und damit eine anstehende Operation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die 26-jährige Uni-Mitarbeiterin aus Hannover musste den väterlichen Betrieb also „von heute auf morgen“ unterstützen. „Ich habe gesehen, wie Papa tagein tagaus von frühmorgens bis in die Nacht arbeitete, um den ganzen Arbeiten auf dem Hof hinterherzukommen. Und das, um gerade einmal so über die Runden zu kommen.“ Also machte sie sich auf die Suche nach Alternativen, die möglicherweise weniger aufwendig sind und dennoch einen guten Ertrag bringen könnten. „Und stieß schließlich auf die Chiasamen, für die die Uni Hohenheim noch eine Saatgutfirma suchte.“

Uni-Mitarbeiterin unterstützt den Betrieb der eigenen Familie: Rebekka Stünkel in ihrem Feld. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Denn erst seit dem Jahr 2022 „ist es überhaupt möglich, Chiapflanzen in Deutschland offiziell anzubauen“. Bisher galt sie als nicht pflanzbar in unseren Gefilden. „Normalerweise blüht die Pflanze nämlich erst an den kurzen Tagen des Jahres. Da dies bei uns aber erst im Herbst der Fall ist, ist es ihr zu nass und zu kalt.“ Die Uni Hohenheim habe aber ein Saatgut gezüchtet, „das auch bei uns in Deutschland verwendet werden kann, weil die Pflanze früher blüht“.

Erst seit 2022 in Deutschland anbaubar: Das Chia-Saatgut. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rebekka Stünkel bestellte also das rare Saatgut namens „Juana“ von der Südwestdeutschen Saatzucht in Rastatt (Baden-Württemberg). „2022 haben wir als einige der ersten wenigen Landwirte Deutschlands Chiapflanzen angebaut.“

Was die beiden anfangs nicht wissen: Die Pflanze wird ab Mitte Mai gesät und wächst sehr schnell – wie die Melde, ein Unkraut. „Die Melde war schneller, die hatte ruckzuck den Boden eingenommen“, so Scharein. Übliches Getreide würde man im Herbst säen, dann wäre die Pflanze im Frühjahr schon so hoch, dass sie die Melde beschatten und damit kleinhalten würde. Aber das funktioniert eben nicht mit der Chia, was in der Konsequenz richtig Arbeit machte: „Wir mussten wochenlang täglich auf dem Feld Unkraut zupfen“, stöhnt Rebekka Stünkel. Pflanzenschutzmittel konnte und wollte man nicht sprühen, also lief „alles auf Handarbeit“ hinaus.

Stolz: Bauern Bernd Scharein in seinem Chia-Feld. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir hatten ja keine Ahnung davon, konnten uns nur schlau lesen“, sagt Bernd Scharein. Der Ertrag ließ denn auch zu wünschen übrig: Statt 800 Kilogramm bis eine Tonne pro Hektar, wie geschätzt, kamen gerade einmal 15 Kilogramm zusammen. Dieses Jahr ist das anders: Da rechnen Vater und Tochter tatsächlich mit 700 Kilogramm pro Hektar.

Ausgezeichnet: In Rethem (Heidekreis) hat eine Bauernfamilie Chia angebaut. Chia galt in Deutschland lange als nicht anbaubar. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In diesem Jahr wurde nämlich geschickter auf Dämmen gesät, „das leichte Saatgut haben wir mithilfe unseres alten Treckers mit schmalen Reifen und einem Spezialreifen zum Eindrücken der Saat eingebracht und in Reihe gelegt“, erzählt Bernd Scharein. Er zeigt auf den Hanomag von 1957. Gleichzeitig wurde die Melde in den Reihen zunächst händisch gezupft – so lange, bis die Chiapflanzen höher wuchsen, den Boden beschatteten und die Melde quasi kein Licht mehr sah. Lustig war auch das alles nicht, „Papa hatte gerade seine Hüft-OP hinter sich“, erzählt Rebekka Stünkel. „Ich hab das dann auf Knien gemacht“, sagt „Papa“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alt, aber funktionstüchtig: Rebekka Stünkel und Bernd Scharei im Hanomag-Trecker von 1957. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Hilfe für die beiden kam dann vor allem von oben. „Erst die Sonne, dann der viele Regen – das gefiel der Pflanze.“ Das gefällt auch wichtigen Insekten: Das lilafarbene Blütenmeer lockt Hummeln, Bienen und Schmetterlinge an – über und zwischen den Pflanzen ist ein Sirren und Brummen zu hören, das Freude auch bei den Pionieren verbreitet.

Beliebt: Auch die Bienen freuen sich über die Zusatznahrung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vater und Tochter wollen die Chiasamen, wenn sie denn nach dem Dreschen sofort getrocknet und dann gesiebt worden sind, möglichst direkt an Restaurants, Einzelhändler oder auf Bauernmärkten vermarkten. „Wir wissen schon, dass das nur eine Nische ist.“ Das wegen seiner Inhaltsstoffe als Superfood gehypte Lebensmittel wird in Müsli und Backwaren verzehrt, allerdings stoßen sich klimabewusste Menschen an den Transportwegen etwa aus Mexiko. „Alle reden von Klimaneutralität und dann wird das Zeug um den halben Globus gejuckelt““, meint Schareich.

Ob die Chiapflanze hier tatsächlich eine Zukunft hat, wissen die beiden nach eigener Schätzung höchstens in zwei Jahren. „Wir hatten Hitze, Regen und Unkraut und müssen einfach ausprobieren, ob sich der ganze Aufwand auf Dauer auch lohnt“, so Rebekka Stünkel. Aber toll finde sie es schon, Pionierin auf so einem Gebiet zu sein – und das nun auch erfolgreich.

Nicht bio, aber ohne Pflanzenschutzmittel

Die Pflanze wird zwar nicht „bio“, also kontrolliert-biologisch angebaut, aber Scharein und Stünkel verzichten auf Pflanzenschutzmittel. „Ich kann deswegen meinen Hof nicht auf bio umstellen, da gibt es dreijährige Übergangsfristen und das ist zu teuer.“ Weizen, Roggen, Mais wird sein Hauptgeschäft bleiben. Auch mit Dinkel gibt es schlechte Erfahrung – „die Lager bei den Genossenschaften sind voll, die haben das noch angenommen, aber noch nichts bezahlt“, erzählt Rebekka Stünkel. Ihr Vater ist schon froh, dass das Getreide überhaupt angenommen wurde. „Die Körner sind beim Dinkel noch im Spelz, die brauchen Platz und da braucht man die doppelte Lagerkapazität.“

HAZ