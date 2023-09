Bis zur nächsten Bundestagswahl ist es noch eine Weile hin. In Hannover würde die SPD 2025 gerne den beliebtesten Politiker Deutschlands ins Rennen schicken: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Der hat auch andere Optionen.

Hannover. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll nach dem Wunsch der hannoverschen SPD zur Bundestagswahl 2025 einen Wahlkreis in Hannover bekommen. Pistorius, so heißt es, müsse nur zugreifen. Der Verteidigungsminister war bis zu seinem Wechsel in die Bundesregierung Ende Januar niedersächsischer Innenminister und Landtagsabgeordneter. Dem Vernehmen nach will er in zwei Jahren zur Bundestagswahl antreten und sucht dafür einen Wahlkreis.