﻿Das ist die beliebteste Pizzeria in Hannover

Hannover. Gefühlt gibt es sie an jeder Ecke in Hannover: die Pizza. Wer sie in der Landeshauptstadt essen möchte, hat die Qual der Wahl. Dutzende Restaurants, Bistros, Lieferdienste und sogar Kioske bieten unterschiedliche Pizzen an. Aber was muss eine richtig leckere Pizza in Hannover eigentlich haben? Hat sie einen dünnen oder dicken Boden? Darf beim Belag auch mal experimentiert werden – oder muss es die klassische italienische Pizza aus dem Steinofen sein?

Zahlreiche Leser haben abgestimmt: Das ist Hannovers beliebteste Pizzeria. © Quelle: HAZ/NP

Hannoveraner stimmen ab: Das ist die beste Pizzeria

Pizza ist natürlich Geschmackssache – deswegen haben wir uns gefragt, wo die Hannoveraner am liebsten ihre Pizza essen. Welche Pizzeria in Hannover ist die beliebteste? Wo gibt es die leckerste Pizza? Wo gehen Sie am häufigsten hin – und was zeichnet das Essen dort besonders aus? Aus Hunderten Vorschlägen haben wir die zehn am häufigsten genannten Pizzerien herausgesucht und unseren Leserinnen und Lesern zur Abstimmung gegeben. Nun ist es an der Zeit, die Sieger zu küren. Das sind die Top 3:

Platz 3: L’Osteria (Brink-Hafen, Mitte, Garbsen)

In acht Ländern hat die Kette L’Osteria mehr als 150 Standorte, an denen sie ihre auffällig großen Pizzen unter die Menschen bringen. Im dritten Quartal dieses Jahres hat das Unternehmen einen Umsatz von 106 Millionen Euro erzielt – die Systemgastro mit italienischer Küche scheint zu funktionieren. Zwei Standorte gibt es in Hannover, einen an der Vahrenwalder Straße und einen am Thielenplatz (Lavesstraße) in der Innenstadt. Dass Genuss und System keine Gegensätze sind, die sich zwingend ausschließen, beweist das Leser-Voting in unserer großen Umfrage. Die drittmeisten Stimmen bekommen die L’Osteria-Lokale in Hannover und Garbsen.

Viel Platz und große Pizzen: Die Kette L’Osteria ist auch in Garbsen vertreten. Die anderen beiden Lokale sind in Hannover. © Quelle: Frank Wilde

Platz 2: Bistro Da Toni (List)

Ein gar nicht mehr so geheimer Geheimtipp in Hannover ist das Bistro Da Toni (List). Das Straßenbistro, das von Außen beinahe unscheinbar wirkt, überzeugt die Hannoveranerinnen und Hannoveraner. Hier warten Antonio Paternostro und sein Team mit leckeren Pizzen, fairen Preisen, Kinderfreundlichkeit und schnellem Service auf. „Wir haben vielleicht nicht die hippste Einrichtung, aber sind stolz auf unsere vielen Stammkunden“, sagt Inhaber Antonio Paternostro und lacht. Sein unprätentiöser Stil scheint zu gefallen: Mit zahlreichen Stimmen der Leserinnen und Leser sichert sich das Bistro Da Toni den zweiten Platz im großen Pizzeria-Voting.

Bistro Da Toni: Auf seinen zweiten Platz im großen Pizza-Voting ist Antonio Paternostro stolz. © Quelle: Peer Hellerling

Platz 1: Francesca e Fratelli (u.a. Mitte, Linden, Nordstadt, Oststadt)

Sieben Lokale hat das Gastro-Ehepaar Francesca Pagano und Kadir Elveren mittlerweile in Hannover. Die Pizza-Kette kommt in der Landeshauptstadt offensichtlich gut an. Die einzelnen Restaurants sind alle in unterschiedlichen Farbstilen dekoriert – trotzdem erkennt man einen roten Faden der Inhaberin. Während das Lokal in der Calenberger Esplanade ein wenig an den Stil der 1920er-Jahre erinnert, sind die Filialen in der Nordstadt und der List eher schlicht in schwarz und weiß gehalten. In den offenen Küchen können die Gäste dabei zuschauen, wie ihre Pizza zubereitet wird. Dass die Hannoveraner die Pizza von Francesca & Fratelli lieben, beweist das große Leser-Voting: Mit den meisten Stimmen hat sich die Kette den ersten Platz gesichert.

Sieben Lokale hat Francesca Pagano mittlerweile in Hannover – und kommt damit extrem gut an. © Quelle: Nancy Heusel

Abstimmung: 50-Euro-Gutschein für Lieblingspizzeria

Alle abstimmenden Leserinnen und Lesern konnten sich bei der Stimmabgabe zu Hannovers beliebtester Pizzeria die Chance auf einen 50-Euro-Gutschein ihrer Lieblingspizzeria sichern. Den Gewinner oder die Gewinnerin werden wir in Kürze benachrichtigen.