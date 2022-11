Welche Pizzeria ist die beliebteste in Hannover?

Hannover. Dünner Boden, dicker Boden, viel Gemüse oder sogar nur Käse? Über Pizza und ihren Belag lässt sich hervorragend streiten – und wo in Hannover gibt es eigentlich die beste Pizza, den besten Service? Kurzum: Wir suchen die beliebteste Pizzeria in Hannover. Geben Sie hier einen Vorschlag ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

© Quelle: HAZ/NP

Wo gehen die Hannoveraner am liebsten Pizza essen? Welches Lokal finden Sie besonders gut – und was macht das Restaurant aus? Nennen Sie uns hier Ihre liebste Pizzeria – oder sogar Ihren persönlichen Geheimtipp. Die am meisten genannten Pizzerien geben wir in wenigen Tagen noch einmal zur Abstimmung, bei der Sie auch noch einen leckeren Preis gewinnen können. So finden wir gemeinsam Hannovers beliebteste Pizzeria.

Leser-Umfrage: Wo gibt es die beste Pizza in Hannover?

Fünf Tipps aus der Redaktion haben wir hier bereits für Sie gesammelt – ist Ihr Lieblingsrestaurant dabei? Oder vielleicht gibt es die beste Pizza Hannovers ja auch in einem kleinen eher unbekannten Imbiss? Wir sind gespannt, wen die Hannoveranerinnen und Hannoveraner als Favoriten in unserer großen Abstimmung nominieren.