﻿Pläne für Hannover: Bahn erweitert Werk für ICE-Züge

Hannover. In einem Werk in Hannover wartet die Deutsche Bahn ICE-Züge, jetzt will das Unternehmen den Standort an der Clausewitzstraße erheblich erweitern. Hinter der Aral-Tankstelle soll ab August mit den Arbeiten begonnen werden. Für Auto-und Radfahrer bleibt es daher in diesem Bereich weiterhin schwierig, jahrelang hatte ein paar Meter entfernt die Conti ihre neue Firmenzentrale gebaut.

Die Bahn investiert Millionen und plant unter anderem eine zusätzliche Wartungshalle. Außerdem soll die vorhandene Halle mit zwei Gleisen um 70 Meter erweitert werden, weil die ICE-Züge länger geworden sind, berichtete Projektleiter Allan Aurich von der Deutschen Bahn kürzlich im Stadtbezirksrat Südstadt-Bult. Derzeit werden die Züge auf Gleisen mit einer Länge von 220 Metern gewartet. „Das ist sehr knapp“ sagt er. Die Bahn rechnet mit steigenden Kapazitäten für das Werk Hannover. Ab dem Jahr 2024 werden zunächst ausschließlich in Hannover die Züge vom Typ ICE4 mit dem niedrigen Einstieg gewartet. Zu den Plänen gehören auch der Bau eines größeren Materiallagers und die Erweiterung des Dienstgebäudes.

Werk Hannover: Die vorhandene Halle will die Bahn verlängern. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Derzeit kommen pro Jahr rund 600 ICE-Züge zur Kontrolle und Reparatur nach Hannover, nach Ende der Bauarbeiten sollen es 1300 sein. Die derzeit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will die Bahn bis zum Jahr 2027 auf 230 Beschäftigte aufstocken. Dann soll möglicherweise auch im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden. Die Bauarbeiten will der Konzern Ende 2025 abschließen. Der Betrieb im noch kleinsten Werk der Bahn läuft in der Bauzeit weiter.

Die Bahn will die Lärm- und Verkehrsbelastungen so gering wie möglich halten. Material soll, soweit es geht, nicht mit Lastwagen zur Baustelle gebracht werden, sondern mit dem Zug kommen, berichtet Projektleiter Aurich. Dennoch werde es viel Bauverkehr auf der Straße geben. Die Lärmbelastung für die Anwohner zum Beispiel im Zooviertel werde sich in Grenzen halten, weil keine Spundwände gerammt werden müssten. Die Bahn will ausschließlich tagsüber bauen lassen, zeitweise auch an den Sonnabenden.

Die Bahn hatte das Werk Hannover im Jahr 1978 unter dem Namen „Werk am Pferdeturm“ in Betrieb genommen, um dort Reisezugwagen zu warten. Mit Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Würzburg kamen ICE-Züge der ersten Baureihe hinzu. Seitdem halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Züge instand und erledigen die Wartungsarbeiten. Außerdem werden dort die Wagen innen und außen gereinigt. Je nach Aufwand befindet sich ein Zug zwischen zwei und fünf Stunden im Werk, um dann für die nächste Fahrt gerüstet zu sein.

Vor rund acht Jahren hatte der damalige Bahn-Vorstand den Beschluss gefasst, den Werkstattbetrieb in Hannover einzustellen. Das Werk an der Clausewitzstraße wäre zu einer Abstell- und Reinigungsanlage heruntergestuft geworden. 2019 erfolgte dann eine Korrektur. Die Bahn legte das Programm „Starke Schiene“ auf, mit dem Ziel, die Fahrgastzahlen im Fernverkehr in den kommenden Jahren zu verdoppeln. Dadurch kam es zu den Erweiterungsplänen für Hannover.